Para empresarios, el IPC no superará el 50% en 2021

Los empresarios no ven una espiralización de los precios para el 2021. Si bien estiman un incremento de la inflación por arriba de lo que proyectó el gobierno en el Presupuesto del año próximo, del 29%, la mayoría no cree que vaya a superar el 50%. El riesgo de una hiperinflación casi no aparece en los radares de los directivos de las compañías ya que solo el 6% supone que podría ocurrir un evento de ese tipo.