Pesos vs. dólares: ¿cuál es la opción más barata para pagar tus vacaciones internacionales?

El costo final de una reserva puede cambiar según la moneda, el medio elegido y las condiciones que aparecen al momento de confirmar la operación.

Cuando se planifica un viaje al exterior , una de las primeras cuentas que aparecen es cuánto habrá que pagar por los vuelos, el alojamiento y los servicios turísticos. Pero en Argentina existe una pregunta extra que puede modificar bastante el presupuesto: ¿conviene pagar en pesos o en dólares?

La respuesta no pasa simplemente por mirar el tipo de cambio del día. También hay que revisar si la compra está alcanzada por una percepción, qué medio de pago se elige y cuáles son las condiciones que ofrece la plataforma turística . Una misma reserva puede tener precios diferentes según la moneda seleccionada.

Hablar de vacaciones internacionales y recargos requiere separar dos conceptos que muchas veces aparecen mezclados. El Impuesto PAIS dejó de aplicarse después de su vencimiento a fines de 2024. En cambio, ARCA mantiene una percepción del 30% sobre determinadas operaciones vinculadas con consumos y servicios del exterior.

El régimen alcanza, entre otras operaciones, los pagos de bienes o servicios en el exterior realizados con tarjetas de crédito, compra o débito. También contempla los servicios contratados en el exterior a través de agencias de viajes y turismo y determinados servicios de transporte de pasajeros con destino fuera del país.

Para los consumos con tarjeta de crédito, la percepción se practica cuando se cobra el resumen o la liquidación. En el caso de las tarjetas de débito, se aplica cuando se realiza el débito de la cuenta asociada.

Pero acá aparece un detalle que puede cambiar la cuenta final: no toda compra en pesos necesariamente tiene percepción. Despegar informa actualmente que existen productos que pueden adquirirse en pesos sin pagar el impuesto o la percepción RG 5617. La plataforma recomienda identificar durante la compra la leyenda que indica que esa operación no estará alcanzada.

El truco del pago con tarjeta: cómo usar el saldo en dólares sin pagar impuestos extra

Para quienes ya tienen dólares en una cuenta bancaria, existe una alternativa que puede ser interesante al momento de afrontar una compra internacional: pagar el resumen de la tarjeta en dólares.

Despegar explica que para realizar una compra en dólares con tarjeta de crédito es necesario contar con una tarjeta nacional habilitada para compras internacionales o una tarjeta internacional. También señala que la caja de ahorro en dólares debe estar en el mismo banco que emitió la tarjeta.

El procedimiento requiere prestar atención al débito automático. Si la tarjeta está asociada a este sistema, Despegar indica que el cliente debe hacer un “stop debit” antes de que se produzca el débito y luego cancelar manualmente el consumo en dólares. Si el usuario ya cuenta con los dólares necesarios para cancelar el consumo, evita que el banco tenga que convertir esos fondos desde pesos para afrontar la operación alcanzada.

El presupuesto de una escapada internacional depende de múltiples factores que conviene revisar previamente. Magnific

Pagos combinados: cómo saldar tu viaje utilizando dos tarjetas de crédito distintas

Para quienes tienen parte de su disponibilidad repartida entre diferentes tarjetas, existe otra alternativa. Despegar permite pagar en dólares con hasta dos tarjetas de crédito, aunque establece condiciones específicas para acceder a esta modalidad.

Las dos tarjetas deben haber sido emitidas por el banco en el que el cliente tiene una caja de ahorro en dólares. Además, según la información publicada por la compañía, esta modalidad está disponible para compras realizadas telefónicamente.

La posibilidad puede servir, por ejemplo, para una familia que tiene que afrontar una reserva importante pero no cuenta con límite suficiente en una sola tarjeta. En lugar de concentrar toda la operación en un único plástico, puede dividir el pago entre dos.

También existe una alternativa para determinados vuelos internacionales: Despegar informa que puede realizarse el pago mediante DEBIN desde una caja de ahorro en dólares, siempre que la opción esté disponible para el vuelo seleccionado.

La recomendación más práctica es hacer la cuenta antes de confirmar: precio final más recargos, disponibilidad de dólares, tipo de cambio aplicable y condiciones de la plataforma. En algunos casos, pagar en pesos puede ser la alternativa más conveniente; en otros, contar con dólares y cancelar directamente el consumo puede permitir reducir el costo.