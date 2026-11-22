La Cancillería reclamó a Teherán que garantice la seguridad del titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), luego de que un dirigente de la Guardia Revolucionaria lo acusara de favorecer a Israel y lanzara una advertencia en su contra.

El Gobierno argentino expresó su rechazo a las amenazas que recibió Rafael Grossi , director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) , por parte de un alto representante de la Guardia Revolucionaria de Irán . A través de Cancillería, exigió que Teherán termine con las intimidaciones y garantice la seguridad del diplomático, quien también es candidato a ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas.

El pronunciamiento fue difundido este domingo por el Ministerio de Relaciones Exteriores y compartido por el canciller Pablo Quirno . En el comunicado, la Argentina sostuvo que ningún funcionario internacional debe recibir amenazas por cumplir con las responsabilidades de su cargo.

Además, el Gobierno ratificó su respaldo a Grossi y defendió la independencia y la imparcialidad del organismo que conduce. También recordó que ya había manifestado su rechazo a situaciones similares en junio de 2025.

El conflicto comenzó después de que Grossi reclamara a las autoridades iraníes que permitieran nuevamente el ingreso de los inspectores del OIEA a sus instalaciones nucleares. El objetivo es comprobar que el desarrollo de su programa atómico tenga fines exclusivamente pacíficos.

La respuesta llegó este sábado por medio de Mohammad Reza Naghdi , asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica. El dirigente acusó al diplomático argentino de favorecer los intereses de Israel y lanzó una advertencia: “Recibirá lo que se merece”.

Naghdi también cuestionó su actuación al frente del organismo internacional y sostuvo que “es israelí y no está sujeto a ninguna ley ni reglamento”.

Las declaraciones elevaron la tensión alrededor de Grossi, que desde hace meses reclama mayor cooperación de Teherán para retomar las inspecciones y verificar el estado de sus instalaciones nucleares.

La disputa por el programa nuclear iraní

Durante una reunión del organismo realizada en Viena, Grossi explicó que la falta de acceso a las instalaciones de Irán impide confirmar qué ocurrió con parte del material nuclear y determinar si las actividades del país tienen fines pacíficos. “Necesitamos regresar a Irán. Esta situación de tantos meses sin información sobre el programa nuclear no es buena, ni para EEUU ni para Irán, que no puede ofrecer garantías sobre la transparencia”, advirtió.

El funcionario también cuestionó la posibilidad de que Irán abandone el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y consideró que “no sería una decisión sabia”.

El acceso de los inspectores permanece limitado desde los ataques que Israel y Estados Unidos realizaron contra instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025. Desde entonces, Teherán restringió las inspecciones en los sitios afectados y el organismo no pudo recuperar el control completo de sus tareas de supervisión.

La tensión diplomática entre Argentina e Irán

El episodio se produce en medio de un nuevo cruce entre Buenos Aires y Teherán. Días atrás, el Gobierno iraní declaró a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas como organizaciones terroristas, en respuesta a una decisión similar que había tomado la administración de Javier Milei contra la Guardia Revolucionaria.

No nos van a amedrentar, y menos si las amenazas y las calificaciones son de un Estado Terrorista que perpetró atentados en la AMIA y en la Embajada de Israel en Argentina. Vamos a seguir luchando para obtener justicia y vamos a seguir condenando a Irán y a sus proxy terroristas. Frente al terrorismo, no se puede ser neutral, porque la neutralidad es complicidad. Nuestras fuerzas armadas son fuerzas democráticas y de paz y la declaración de Iran no hace más que confirmar que con @JMilei estamos del lado de quienes defienden los valores de la vida y la libertad. — Luis Petri (@luispetri) November 11, 2026

La medida argentina había habilitado sanciones financieras y restricciones contra esa organización. Irán respondió con una declaración basada en el principio de reciprocidad y calificó la decisión de Buenos Aires como una acción hostil.