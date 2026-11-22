El diario británico señaló que la caída en la popularidad del Presidente y las dudas sobre su reelección en 2027 encarecieron el financiamiento argentino. La recesión y el deterioro del contexto internacional complican el regreso a los mercados de deuda.

Un dólar más fortalecido y condiciones globales más difíciles, complican al Gobierno.

El diario británico Financial Times advirtió sobre el deterioro de las condiciones financieras de la Argentina y puso el foco en los desafíos que enfrenta el Gobierno de Javier Milei para cumplir con los vencimientos de deuda de 2027 . La suba del riesgo país , las dudas sobre la continuidad del programa económico y el debilitamiento de la actividad comenzaron a modificar las expectativas de los inversores internacionales.

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Según un artículo publicado por el medio, los costos de financiamiento del país aumentaron considerablemente durante los últimos cuatro meses, en paralelo con una caída de la imagen presidencial y una mayor incertidumbre sobre las posibilidades de reelección de Milei en octubre de 2027.

El informe destacó que el riesgo país pasó de poco más de 400 puntos básicos a principios de agosto a 1.070 puntos el viernes 20 de noviembre , de acuerdo con el índice EMBI de J.P. Morgan. Este incremento refleja el mayor rendimiento que los inversores exigen para mantener bonos argentinos en dólares frente a los títulos del Tesoro estadounidense.

La caída de las cotizaciones de los bonos soberanos también responde a las preocupaciones sobre la capacidad del Gobierno para obtener financiamiento y afrontar sus compromisos en moneda extranjera.

Uno de los principales desafíos identificados por el diario británico es el calendario de pagos que deberá enfrentar la administración libertaria durante el próximo año.

De acuerdo con las estimaciones citadas por Financial Times, la Argentina deberá afrontar cerca de u$s17.000 millones en pagos a bonistas durante 2027, mientras que el encarecimiento del financiamiento dejó un faltante estimado de casi u$s10.000 millones en el programa financiero.

La situación contrasta con las expectativas que predominaban meses atrás, cuando la reducción del riesgo país había abierto la posibilidad de que el país regresara a los mercados internacionales de deuda después de varios años de restricciones.

Sin embargo, el deterioro de las condiciones financieras obligó al equipo económico a revisar sus alternativas. Desde agosto, el Gobierno suspendió nuevas colocaciones de bonos soberanos en dólares bajo legislación local, una de las herramientas contempladas en el programa presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante julio.

A través de ese mecanismo, el Ejecutivo había proyectado conseguir alrededor de u$s5.000 millones para cubrir parte de sus necesidades financieras.

La situación contrasta con las expectativas que predominaban meses atrás

Con las actuales tasas exigidas por los inversores, una nueva emisión internacional aparece como una alternativa difícil de concretar sin una reducción significativa del riesgo país.

La recesión y las elecciones de 2027, en el centro de las preocupaciones

El análisis del Financial Times también vinculó el deterioro de los activos argentinos con la evolución del escenario político. Según el medio, la aprobación de Milei cayó desde niveles superiores al 40% a comienzos de 2026 hasta ubicarse en torno al 35% durante los últimos meses.

A esto se suma la debilidad de la actividad económica. El diario señaló que buena parte de los analistas considera que la Argentina ingresó en una recesión técnica durante el tercer trimestre, luego de que la recuperación esperada para este año perdiera impulso.

La combinación de menor crecimiento, deterioro de la imagen presidencial e incertidumbre electoral comenzó a modificar las expectativas sobre la continuidad del programa económico.

En ese contexto, los inversores evalúan con mayor cautela la posibilidad de un cambio de orientación política después de las elecciones presidenciales de octubre de 2027, que podría alterar algunas de las reformas impulsadas por la actual administración.

Ramiro Blazquez Giomi, estratega de StoneX citado por Financial Times, sostuvo que Milei continúa siendo competitivo electoralmente, aunque remarcó que el mercado pasó de considerar prácticamente segura su reelección a contemplar un escenario mucho más incierto.

El contexto internacional también golpea a los activos argentinos

Las dificultades locales se profundizaron por un escenario financiero internacional menos favorable para los mercados emergentes. El fortalecimiento del dólar, los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la volatilidad de las acciones tecnológicas provocaron una mayor aversión al riesgo entre los inversores internacionales.

Este movimiento afecta especialmente a las economías con antecedentes de reestructuraciones de deuda y necesidades elevadas de financiamiento externo, como la Argentina.

El Financial Times recordó que el país atravesó tres procesos de default o reestructuración de su deuda soberana desde comienzos de siglo, un antecedente que continúa influyendo sobre las tasas exigidas por los acreedores.

En este contexto, la posibilidad de acceder nuevamente al crédito internacional depende tanto de la evolución de los mercados globales como de la capacidad del Gobierno para recuperar la confianza de los inversores.

Frente a las dificultades para colocar nuevos bonos en el exterior, el equipo económico busca sostener su estrategia financiera mediante otras fuentes de recursos. Entre las alternativas aparecen los préstamos de organismos multilaterales, las operaciones de recompra o financiamiento garantizado (repos) con bancos internacionales y eventuales mecanismos de asistencia externa.

El Financial Times recordó que el Banco Central obtuvo aproximadamente u$s6.000 millones mediante operaciones de repos durante la gestión de Milei, una herramienta que permitió conseguir liquidez y extender plazos de financiamiento.

También mencionó las posibilidades de apoyo financiero de Estados Unidos, aunque sin certezas sobre la disponibilidad de nuevos mecanismos de asistencia. A esto se suma el acuerdo de intercambio de monedas con China, renovado en agosto por cinco años y valuado en aproximadamente u$s19.000 millones.

No obstante, el principal interrogante continúa siendo cómo cubrir las necesidades financieras de 2027 sin recuperar el acceso sostenido a los mercados voluntarios de deuda.