Plazo fijo: cuánto rinde una inversión de $2.500.000 a 30 días + Agregar ámbito en









Las condiciones de los depósitos cambiaron durante agosto. El desempeño depende de la TNA vigente y de dónde se constituya la operación.

Una colocación de $2.500.000 permite obtener un rendimiento diferente según la entidad y el canal elegido. Las tasas vuelven a mostrar una brecha importante.

El plazo fijo tradicional sigue siendo una de las alternativas mas elegidas por usuarios que buscan obtener un rendimiento sobre sus ahorros, sin asumir las fluctuaciones de otros instrumentos. Durante agosto, las tasas que ofrecen las principales entidades muestran diferencias importantes y eso impacta directamente sobre el resultado final de una inversión.

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Hoy, el escenario financiero está marcado por una mayor dispersión entre entidades. Desde que el Banco Central dejó de establecer una tasa mínima obligatoria para los depósitos a plazo fijo, cada banco puede definir el rendimiento que ofrece a sus clientes. Por eso, comparar antes de inmovilizar el dinero puede generar una diferencia considerable incluso para una colocación de solamente un mes.

¿Cuánto rinde un plazo fijo de $2.500.000 a 30 días? Si se colocan $2.500.000 a 30 días, el resultado depende directamente de la TNA pactada al momento de constituir el depósito. Para calcular el interés de un período de 30 días se toma el capital, se aplica la tasa nominal anual y se la divide por los días correspondientes. Con una TNA del 15,50%, como la que ofrece una operación en sucursal del Banco Nación, los intereses alcanzan $31.849,32.

En cambio, si el plazo fijo se hace en canales electrónicos con una TNA del 20%, el mismo capital genera $41.095,89 en 30 días. La diferencia entre ambas alternativas es de $9.246,57. Esto permite observar por qué el canal elegido es importante. La diferencia de tasa no modifica el capital depositado, pero sí el dinero que se gana al finalizar el período.

Las tasas que ofrecen los principales bancos para esta herramienta Las tasas muestran diferencias entre los bancos con mayor volumen de depósitos. Los datos del comparador del BCRA ubican a varias entidades tradicionales por debajo del 20%. Entre los principales bancos, las tasas nominales anuales para colocaciones a 30 días son:

Banco Nación: 20%

20% Banco Galicia: 18,5%

18,5% Banco BBVA: 19,5%

19,5% Banco Santander: 16%

16% Banco Provincia: 19,5%

19,5% Banco Macro: 19,5%

19,5% Banco ICBC: 18,1%

18,1% Banco Ciudad: 17%

17% Banco Patagonia: 16%

16% Banco Credicoop: 18,5% Algunas entidades ofrecen una tasa diferente para clientes y no clientes. Por eso, antes de confirmar una operación, es necesario revisar la tasa que aparece en el home banking o en el canal de contratación elegido. En el caso del Banco Nación, como repasamos antes, hay una diferencia adicional entre los canales de contratación. Esto se repite en la mayoría de bancos. Cómo sé si me conviene el plazo fijo La primera variable para evaluar no es solamente cuánto dinero genera el depósito, sino qué rendimiento ofrece frente a la inflación. En julio, el IPC registró una suba mensual del 2,1%. Una TNA del 20% equivale aproximadamente a un rendimiento de 1,67% si se prorratea por 12 meses. Con una inflación mensual del 2,1%, el rendimiento nominal del plazo fijo queda por debajo de la suba de precios. Eso no significa que el plazo fijo sea necesariamente una mala alternativa. El resultado depende de lo que pase con la inflación durante el período de inversión y de las alternativas disponibles. Si los precios avanzan menos que el rendimiento obtenido, el ahorrista puede conservar o aumentar su poder adquisitivo. Si la inflación supera los intereses, el capital pierde capacidad de compra. También es importante considerar la liquidez. Los $2.500.000 quedan inmovilizados durante los 30 días en un plazo fijo tradicional. La seguridad es otro factor. El plazo fijo tradicional es un depósito bancario y ofrece una rentabilidad conocida desde el momento de su constitución. En cambio, otros instrumentos pueden tener rendimientos variables y no garantizan el resultado. Por último, está la posibilidad de comparar entre bancos. En agosto existe una diferencia significativa entre las tasas de las entidades tradicionales y algunas compañías financieras. Para $2.500.000, unos pocos puntos porcentuales de TNA pueden representar varios miles de pesos adicionales en 30 días.