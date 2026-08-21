Billeteras virtuales vs. plazo fijo: cuáles son las apps que pagan más intereses

Algunas cuentas remuneradas mejoraron sus rendimientos y ya superan a varios depósitos bancarios. Cuáles ofrecen las tasas más altas.

Las cuentas remuneradas permiten generar intereses sobre los pesos disponibles, aunque sus rendimientos pueden variar con mayor frecuencia que los de un depósito tradicional.

Las billeteras virtuales volvieron a ganar atractivo entre los ahorristas argentinos después de que varias plataformas mejoraran las tasas que ofrecen por mantener dinero depositado. Algunas alternativas incluso superaron durante la última semana el rendimiento de distintos plazos fijos .

El rendimiento de las cuentas remuneradas mostró una mejora generalizada. Sin embargo, no todas las aplicaciones pagan lo mismo y las diferencias pueden ser importantes.

La comparación también requiere tener en cuenta que las billeteras permiten disponer del dinero con mayor facilidad, mientras que un plazo fijo tradicional mantiene los fondos inmovilizados hasta el vencimiento. A cambio, las tasas de las cuentas remuneradas pueden modificarse con mayor frecuencia.

El Banco Bica encabezó la lista con un rendimiento del 22% , mientras que Cocos Pay se ubicó en segundo lugar con 20,81%. Entre las alternativas que también se destacaron apareció Ualá (FCI) , con un rendimiento del 20,08%. Por su parte, Carrefour Banco y Fiwind registraron un 20% durante la semana analizada.

Más abajo quedaron Personal Pay , con 18,98%; Mercado Pago , con 18,62%; y Naranja X , con 18%. Según el relevamiento, varias de estas opciones superaron a numerosos plazos fijos del mercado, aunque no a las entidades bancarias que ofrecen las mejores tasas.

¿Billetera virtual o plazo fijo? Ventajas y diferencias clave

Una de las principales diferencias está en la disponibilidad del dinero. En una cuenta remunerada, los fondos permanecen disponibles para realizar pagos, transferencias o retiros, mientras que un plazo fijo tradicional exige esperar hasta la fecha de vencimiento para recuperar el capital.

El depósito bancario, en cambio, ofrece mayor previsibilidad respecto del rendimiento pactado durante el período de la colocación. Actualmente, las tasas nominales anuales de los plazos fijos mencionados en el relevamiento se ubicaban entre el 16% y el 23%, dependiendo de la entidad.

Las billeteras pueden resultar convenientes para quienes buscan mantener liquidez y obtener un rendimiento al mismo tiempo. Pero una tasa más elevada en un momento determinado no significa que vaya a mantenerse durante todo el período, ya que estos rendimientos son más variables.