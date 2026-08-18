Plazo fijo en agosto: cuánto rinden $5.000.000 a 30 días

Las tasas de los depósitos a plazo fijo volvieron a mostrar diferencias importantes entre entidades durante agosto. Con $5.000.000 inmovilizados durante 30 días, el rendimiento puede variar varios miles de pesos, según el banco y la modalidad elegida. Entre las principales entidades aparecen tasas desde el 16% hasta más del 22% nominal anual.

Para el caso del Banco Nación, la tasa cambia según el canal de contratación. Para un plazo de 30 días, el banco informa una TNA de 15,50% para operaciones realizadas por sucursal y de 19% para aquellas efectuadas por canales electrónicos. Es decir, la opción digital nos deja un retorno extra en comparación con el trámite presencial.

Con una TNA del 19%, invertir $5.000.000 durante 30 días mediante canales electrónicos deja una ganancia de $78.082,19. Al vencimiento, el ahorrista recibe $5.078.082,19, siempre que se mantengan las condiciones de la operación. Por sucursal, con una TNA de 15,50%, el interés baja a $63.698,63 y el monto final queda en $5.063.698,63. La diferencia entre ambas modalidades es de $14.383,56 en los mismos 30 días.

El escenario cambia cuando se comparan distintas entidades . El Banco Provincia, Banco Nación, Banco Macro y BBVA, entre otros, ofrecen rendimientos diferentes para la misma inversión a 30 días. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuenta con un comparador que reúne las tasas informadas por las entidades.

El abanico de rendimientos entre los bancos presenta diferencias según cada entidad. A través de las estadísticas publicadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se puede revisar la TNA que aplica cada firma para plazos fijos de clientes a 30 días:

Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5% TNA

Banco de la Nación Argentina: 19% TNA por canal electrónico

por canal electrónico Banco Macro: 18,5% TNA

BBVA Argentina: 18,5% TNA

ICBC Argentina: 17,7% TNA

Banco Credicoop: 17,5% TNA

Banco Galicia: 17,5% TNA

Banco Ciudad de Buenos Aires: 17% TNA

Banco Patagonia: 16% TNA

Banco Santander Argentina: 16% TNA

El BCRA aclara que las tasas pueden cambiar según el monto, el plazo y las condiciones de cada operación. La información del comparador es reportada por las propias entidades y se actualiza cuando se modifican las tasas informadas.

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La principal ventaja de esta alternativa es la previsibilidad. Al momento de realizar la operación, el ahorrista conoce cuánto dinero va a recibir al vencimiento, siempre que mantenga las condiciones pactadas. No depende de la cotización diaria de una acción, un bono o una moneda extranjera.

También pesa la liquidez. El capital queda inmovilizado hasta el vencimiento, por lo que no es la opción más adecuada para dinero que pueda necesitarse antes de los 30 días. En cambio, para un ahorrista que ya sabe que no va a usar esos pesos durante ese tiempo, puede servir para obtener rendimientos.

En agosto, la comparación entre bancos tiene todavía más importancia por la diferencia entre las tasas. Si hablamos de $5.000.000, pasar de una TNA del 16% a una del 22% implica una diferencia de más de $25.000 de intereses. Por eso, antes de confirmar la operación conviene revisar la tasa vigente, el canal de contratación y el monto mínimo requerido por la entidad.