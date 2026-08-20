Plazo fijo vs. plazo fijo UVA: ¿cuál me conviene?

Con una inflación del 2,1% en julio, estas dos alternativas ofrecen rendimientos, condiciones y tiempos de permanencia distintos.

La tasa fija ofrece estabilidad porque la tasa no cambia, mientras que UVA se mueve con la inflación.

El plazo fijo tradicional y el plazo fijo UVA vuelven a aparecer entre las alternativas más populares entre los inversores nacionales. La diferencia principal está en la forma en que cada uno calcula el rendimiento : mientras el tradicional establece una tasa fija al momento de hacer la colocación, el UVA actualiza el capital en relación con la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), vinculada al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

La elección depende, principalmente, del tiempo durante el cual se puede dejar inmovilizado el capital y de la expectativa sobre la inflación . No ofrece lo mismo invertir los pesos durante 30 días y conocer desde el principio cuánto se va a cobrar que aceptar un plazo más largo a cambio de preservar el capital frente a la suba de precios, más que nada en un país donde estos evolucionan más rápido que el bolsillo.

El plazo fijo tradicional es una colocación en pesos con una tasa de interés que queda determinada al momento de contratarla . El plazo mínimo establecido por el Banco Central es de 30 días y, durante ese tiempo, el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento.

La principal ventaja es la previsibilidad . El ahorrista sabe cuánto va a ganar en intereses al finalizar la operación, y el resultado no depende de lo que pase con la inflación durante esos días. Las tasas, de todos modos, varían entre entidades . Para estar al tanto de los números, el BCRA ofrece un comparador oficial de tasas para colocaciones online a 30 días, donde los bancos informan las condiciones que ofrecen.

Para agosto, el promedio de las tasas de los depósitos a 30 días se encuentra alrededor de 20,67% , según los datos publicados por el organismo. Ese porcentaje no significa que todos los bancos paguen exactamente lo mismo: cada entidad define la tasa dentro de las condiciones vigentes.

La cuenta también requiere mirar la tasa efectiva, es decir, la ganancia real. Una TNA del 20% no significa que vamos a obtener un 20% de ganancia en 30 días. Para calcular el rendimiento de un mes hay que considerar el plazo de la colocación y dividir la tasa nominal anual por el período correspondiente.

El problema aparece cuando la inflación supera el rendimiento obtenido. Si los precios aumentan más rápido que el capital invertido, el dinero puede crecer pero perder capacidad de compra. Por eso, el dato de inflación es central para evaluar si una tasa es útil o no.

Conocimientos fundamentales sobre el plazo fijo UVA

El plazo fijo UVA funciona de manera diferente. El dinero depositado se convierte en Unidades de Valor Adquisitivo y esas unidades evolucionan según el CER, que sigue la variación de los precios. Al finalizar la inversión, el capital se vuelve a expresar en pesos de acuerdo con el valor de la UVA vigente. Otra gran diferencia: el plazo mínimo para un depósito UVA es de 90 días.

Existe, además, una modalidad UVA precancelable. En este caso, el contrato tiene un plazo de al menos 90 días, pero permite solicitar la cancelación anticipada desde el día 30. Si se mantiene hasta el vencimiento, el rendimiento combina la actualización por UVA con la tasa adicional establecida para el instrumento. Si se retira antes, se aplica la tasa correspondiente a la precancelación. Esto significa que el resultado puede ser diferente.

La principal fortaleza del UVA aparece cuando la inflación se mantiene por encima de las tasas que ofrecen los bancos. Como el capital se ajusta según la evolución de los precios, ofrece una cobertura que el plazo fijo convencional no tiene.

Los datos de 2026 muestran un mayor interés por esta alternativa. Según información del BCRA, el stock de depósitos UVA está creciendo de manera sostenida. Pasó de $568.526 millones en marzo a $1.030.533 millones en abril y alcanzó $1.488.983 millones en mayo.

Entonces, ¿cuál elijo?

El plazo fijo tradicional puede ser más conveniente para quien necesita disponer del dinero en períodos cortos y prioriza conocer de antemano cuánto va a ganar. Su plazo mínimo de 30 días permite mayor flexibilidad para renovar, cambiar de instrumento o usar los pesos al vencimiento.

El UVA tiene más sentido para quien puede inmovilizar el capital durante al menos 90 días y busca que su ahorro acompañe la evolución de los precios. En un escenario de inflación alta, esa característica puede marcar una diferencia fundamental frente a una tasa nominal fija.

El contexto actual nos obliga a mirar ambos datos antes de decidir. La inflación de julio fue del 2,1%, mientras que las tasas promedio de los depósitos tradicionales a 30 días se ubicaron en torno al 20,67% nominal anual, por lo que la mensual sería de 1,6%.

También hay que tener en cuenta que la inflación futura no está definida. Si la suba de precios sigue bajando, una tasa fija puede ganar atractivo, porque permite asegurar un rendimiento conocido antes de una eventual reducción de las tasas bancarias.