Plazo fijo: cuánto ganás por mes si invertís US$ 1.000

La ganancia depende de la tasa que ofrece cada entidad y del tiempo durante el cual se mantenga el dinero depositado.

Los plazos fijos en dólares permiten generar intereses sin cambiar los ahorros, aunque ofrecen tasas más bajas que las alternativas en pesos.

Un plazo fijo en dólares es una opción para quienes ya cuentan con ahorros en moneda estadounidense y buscan obtener un rendimiento durante un período determinado. Al vencimiento, el inversor recupera el capital depositado junto con los intereses generados .

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La ganancia final depende de varios factores, entre ellos la tasa de interés ofrecida por el banco, el monto invertido, el plazo elegido y la posibilidad de reinvertir los intereses. Por eso, antes de realizar la operación conviene comparar las condiciones disponibles.

En el caso de una inversión de US$ 1.000 , el rendimiento mensual será acotado debido a que las tasas para este tipo de colocaciones suelen ser bajas. Sin embargo, si el dinero se mantiene invertido y los intereses se reinvierten, el capital puede crecer de manera gradual.

Las tasas para los plazos fijos en dólares pueden variar según la entidad financiera y también de acuerdo con el canal elegido para realizar la operación. En algunos casos, los bancos ofrecen condiciones diferentes para las colocaciones constituidas mediante home banking o aplicaciones.

Los analistas priorizan ON argentinas en dólares, bajo Ley Nueva York y con predominio del sector energético, para reinvertir los pagos de Bonares y Globales y distribuir los cobros durante el año.

Banco Nación ofrece una TNA del 1,60% , mientras que Banco Macro alcanza el 1,50% . Otras entidades presentan tasas cercanas al 1,25% , mientras que algunos bancos ofrecen rendimientos considerablemente menores.

Entre las tasas informadas se encuentran:

Banco Nación: 1,60% TNA.

1,60% TNA. Banco Macro: 1,50%.

1,50%. Banco Provincia: 1,25%.

1,25%. Banco Galicia: 1,25%.

1,25%. Banco Hipotecario: 1,25%.

1,25%. BBVA Argentina: 1%.

1%. Banco Ciudad: 0,10%.

0,10%. Santander Argentina: 0,05%.

0,05%. ICBC Argentina: 0,05%.

0,05%. Banco Credicoop: 0,05%.

Antes de realizar una inversión, es importante verificar la tasa vigente directamente con la entidad elegida, ya que los porcentajes pueden modificarse y no necesariamente se mantienen durante las futuras renovaciones.

Cuánto gano si invierto US$1.000 por mes

Para hacer una estimación, se puede tomar como referencia una TNA del 1,60% anual, como la utilizada en el ejemplo. Si una persona invierte US$ 1.000 y mantiene el dinero durante un mes, el rendimiento será proporcional a esa tasa anual.

En términos aproximados, una colocación de US$ 1.000 durante 30 días con una TNA del 1,60% generaría cerca de US$ 1,33 de intereses, antes de considerar las condiciones específicas de cálculo y el plazo exacto de cada banco.

Si, en cambio, el ahorrista deposita US$ 1.000 todos los meses durante un año y reinvierte los intereses, habrá aportado US$ 12.000. Bajo el supuesto de que la tasa se mantenga sin cambios, el capital acumulado podría superar levemente esa cifra gracias a los intereses generados.

La ganancia real dependerá de cuándo se realice cada depósito, de la tasa vigente en cada renovación y de si los intereses se reinvierten junto con el capital.

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La diferencia frente al plazo fijo en pesos

Una de las principales diferencias es que el plazo fijo en dólares permite obtener intereses en la misma moneda en la que se realizó la inversión. Esto puede resultar atractivo para quienes prefieren mantener sus ahorros dolarizados y no necesitan utilizar ese dinero durante el plazo acordado.

Sin embargo, las tasas de interés suelen ser considerablemente más bajas que las ofrecidas para las colocaciones en pesos. Por eso, una tasa nominal más alta en pesos no necesariamente implica una mayor conveniencia, ya que también intervienen factores como la inflación y la evolución del tipo de cambio.

La elección dependerá del objetivo de cada ahorrista. Quien busca mantener sus dólares y obtener un rendimiento adicional puede optar por una colocación en moneda estadounidense, mientras que quienes evalúan alternativas en pesos deberán considerar el rendimiento ofrecido y el riesgo de una eventual variación cambiaria.

En todos los casos, conviene comparar tasas, revisar el plazo de inmovilización y confirmar qué ocurrirá con el capital al vencimiento antes de realizar la inversión.