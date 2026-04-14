Podés recuperar cientos de dólares: el trámite que si o si tenes que hacer en el aeropuerto + Seguir en









Existe una gestión que permite recuperar el dinero gastado luego de adquirir productos durante una estadía en el exterior.

No podés volver de tu viaje sin intentar esto. Pexels

Viajar al exterior suele incluir recorridos por locales, outlets y shopping donde muchos turistas aprovechan el cambio favorable del dólar para comprar ropa, tecnología o accesorios a precios mucho más convenientes que los de su país de origen. Pero lo que no todos saben es que parte de ese gasto puede volver a su bolsillo.

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Existe un procedimiento que permite que el viajero solicite la devolución de ciertos impuestos abonados durante la estadía. Aunque no es automático ni igual en todos los destinos, cuando aplica puede marcar una diferencia importante en el presupuesto final del viaje.

Compras Online Esta gestión puede ahorrarte miles de dólares en impuestos. Imagen: Freepik Devolución de impuestos de tu viaje a Estados Unidos: qué es En Estados Unidos, el sistema de devolución de impuestos para turistas funciona de una manera distinta al de Europa. Ahí no existe un plan nacional unificado, sino que cada estado define sus propias reglas. Entonces el tributo que se aplica en las compras es el llamado "sales tax", que varía según la región e incluso puede cambiar dentro de una misma ciudad. A diferencia del IVA europeo, este impuesto no siempre puede recuperarse.

Solo algunos estados ofrecen programas de beneficios para visitantes extranjeros y entre los casos más conocidos se encuentran tanto Texas como Luisiana, donde sí se puede solicitar el reintegro de manera formal. En estos lugares, el turista puede iniciar el trámite si realizó compras en los comercios adheridos. El proceso requiere documentación y, en algunos casos, la presentación de los productos adquiridos antes de salir del país.

En otras zonas, como Nueva York, algunos locales permiten evitar el cobro del impuesto al momento de pagar, aunque esto depende de cada comercio y no es una regla general.

Compras descuentos rebajas Lo que gastes en el exterior puede tener una devolución si seguís estos pasos. Pexels No todo aplica para el Tax Free: qué podés comprar Uno de los puntos más importantes es entender qué tipo de productos califican para la devolución. El beneficio está pensado para esos bienes que el visitante se lleva consigo al salir del país. Entre los artículos que suelen estar incluidos se encuentran: Prendas de vestir

Calzado y accesorios

Dispositivos electrónicos, como celulares o auriculares

Carteras, mochilas y artículos personales Pero también hay gastos que quedan fuera de este sistema. No se consideran dentro del reintegro: Reservas de alojamiento

Alquiler de vehículos

Entradas a espectáculos o actividades

Consumos dentro del país, como comidas La clave es que el producto no se utilice durante la estadía y pueda presentarse en caso de ser solicitado por las autoridades. Paso a paso: cómo hacerlo El trámite para solicitar la devolución requiere de organización y atención a ciertos detalles para evitar errores que pueden impedir el reintegro. Comprar en locales adheridos: Antes de pagar hay que confirmar que el comercio participa del programa de devolución ya que no todos ofrecen esta posibilidad. Guardar los comprobantes: Es fundamental conservar los tickets originales. En algunos casos, se pueden agrupar compras del mismo local realizadas dentro de un mismo período. Presentar el pasaporte: Muchas tiendas solicitan obligatoriamente este documento para emitir el formulario correspondiente. Completar el formulario: El comercio entrega un documento donde se debe indicar la forma en la que se desea recibir el dinero. Llegar con tiempo al aeropuerto: Antes de despachar el equipaje, hay que dirigirse al área de aduana para validar la documentación. En ocasiones, el personal puede pedir ver los productos. Entregar la solicitud: Una vez sellados los papeles, se depositan en los buzones habilitados o se presentan en oficinas específicas. El reintegro puede acreditarse en tarjeta de crédito o entregarse en efectivo. Si se da el primer caso, el plazo habitual va de 2 a 4 semanas. Si se elige efectivo, la devolución puede ser inmediata, aunque suele incluir una comisión. También existen plataformas digitales que permiten gestionar todo el proceso, aunque el formato en papel sigue vigente y funciona sin inconvenientes.

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