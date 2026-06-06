Donald Trump aseguró que Irán no acepta un acuerdo porque son "fuertes y orgullosos" pero advirtió que "no tienen otra opción"

El republicano arremetió contra la nación persa en medio del conflicto iniciado en febrero. Reiteró que su país destruyó gran parte de la capacidad militar enemiga y que se encuentra “al borde del colapso”.

“Son fuertes y orgullosos. Hay cosas que nunca pensaron que harían y que tendrán que hacer", amenazó el republicano.

El presidente de EEUU , Donald Trump , aseguró que las autoridades del régimen iraní aún no aceptaron un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Medio Oriente. En esa línea, mencionó que se debe a que sus líderes son “fuertes y orgullosos” , aunque eventualmente “no tienen otra opción” que negociar con Washington .

El mandatario defendió la dinámica de las negociaciones y rechazó los cuestionamientos por la falta de una solución rápida en el conflicto, que esta semana ingresó en su cuarto mes .

“Son fuertes y orgullosos. Hay cosas que nunca pensaron que harían y que tendrán que hacer. No tienen otra opción, y lleva un tiempo”, declaró Trump en diálogo con NBC News antes de los ataques de este sábado entre su país y la nación persa.

El republicano reiteró que su país destruyó gran parte de la capacidad militar iraní, incluyendo fábricas de drones, plataformas de lanzamiento y centros de producción de misiles . No obstante, estimó que Teherán aún conserva hasta el 22% de su arsenal militar pero que se encuentra “al borde del colapso”, lo que le da "un gran éxito" a Washington.

En ese sentido, insistió en que Teherán “no está en condiciones de tener un arma nuclear” y minimizó el impacto del alza en los precios del petróleo al señalar: “La gente pensaba que iba a ser mucho peor. Hoy vi que el precio era de u$s97 el barril; la gente creía que iba a llegar a 300”.

Trump sostuvo que Teherán “no está en condiciones de tener un arma nuclear” y minimizó el impacto del alza en los precios del petróleo.

Por otra parte, un alto funcionario de la república islámica declaró a CNN que un acuerdo con EEUU está condicionado a que Trump acepte liberar u$s24.000 millones de fondos iraníes congelados. “Si él (Trump) quiere llegar a un acuerdo con Irán, estos 24.000 millones son una prueba de la confianza que Irán quiere tener con Trump; esta es una prueba que EEUU debe superar y se abrirá el camino”, manifestó el representante iraní.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró que no se ha producido “ningún progreso tangible” en las negociaciones, a pesar del intercambio de mensajes entre ambas partes a través de mediadores.

Irán descarta una reunión entre Donald Trump y Mojtaba Jameneí en medio de la escalada del conflicto: "No es realista"

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, rechazó la posibilidad de un encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, una alternativa que había sido sugerida recientemente por el mandatario estadounidense.

"Vi un artículo que sugería que él (Donald Trump) estaba abierto a una reunión o quería organizarla", señaló Araghchi durante una entrevista con la cadena libanesa Al-Mayadeen. Sin embargo, el canciller iraní descartó esa posibilidad al afirmar que "creo que debemos ser realistas".

Durante la conversación, el funcionario también se refirió a la situación de Mojtaba Jamenei, quien asumió el liderazgo supremo de Irán tras la muerte de su padre, Ali Jamenei, ocurrida el 28 de febrero en el inicio de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel que dio origen al conflicto actual.