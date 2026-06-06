Cómo llega Argelia al Mundial 2026, el primer rival de Argentina en la competencia

Los africanos serán el primer oponente de la Albiceleste en la Copa del Mundo, y sorprendieron con su rendimiento previo.

Argelia viene de dar un golpe inesperado en la previa de la Copa del Mundo.

En Estados Unidos, México y Canadá está todo listo para el inicio del Mundial 2026 , que será una de las mayores fiestas del fútbol en la historia del certamen. Argentina llega con una obligación extra: deberá defender su corona y buscar la cuarta estrella para su escudo.

Los de Lionel Scaloni ya tienen todo preparado para el estreno en la Copa del Mundo, que será ante Argelia. El conjunto africano viene de dar una sorpresa fuerte en la previa del inicio de la competencia, y el entrenador de la Albiceleste toma nota, ya que no será un oponente accesible.

El conjunto africano viene de conseguir un resultado inesperado, ya que su primer amistoso de preparación tuvo como rival a Países Bajos . En la previa, se esperaba un duelo poco parejo y un dominio marcado de los europeos.

Pero en la antesala del Mundial 2026 ya hubo un golpe inesperado: Argelia se llevó el triunfo por la mínima. Si bien los neerlandeses contaron con cinco situaciones de gol, los argelinos hicieron lo suyo y remataron al arco una vez menos que la Naranja Mecánica.

La diferencia estuvo en el golazo que marcó Anis Hadj Moussa a los 86 minutos, que sentenció la historia para los rivales de Argentina en el debut.

Los africanos tendrán un duelo más ante Bolivia, un día antes del partido inaugural del Mundial 2026. Será en Estados Unidos ante los sudamericanos, a quienes ya enfrentaron y derrotaron en marzo, y funcionará como la antesala del estreno ante Argentina.

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El único antecedente de Argentina - Argelia

La Albiceleste y Argelia no son rivales que se crucen frecuentemente, y el único antecedente entre ambos fue un partido no oficial. Se trató de un choque de exhibición en la previa de la Copa América de Venezuela 2007. El 5 de junio de ese año, se midieron en el Camp Nou de Barcelona.

Argentina empezó ganando con un gol de penal de Carlos Tevez, pero Argelia lo remontó al final del primer tiempo con los tantos de Anthar Yahia y Madjid Bougherra. En la segunda parte respondió el conjunto dirigido en ese entonces por Alfio Basile.

Un doblete de Lionel Messi, un cuarto tanto de Esteban Cambiasso y un descuento inesperado de Nadir Belhadj dejaron como antecedente un 4 a 3 a favor de la Albiceleste.

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Argentina se prepara para sus amistosos: día y horario de los partidos

Lionel Scaloni, más allá del partido que marcará el debut de Argentina en el Mundial 2026, primero debe resolver varios asuntos. Para eso tendrá dos partidos vitales para saber cómo llegarán sus jugadores. La primera parada será ante Honduras el sábado 6 de junio a las 21:00, aunque solo será el primero de dos duelos importantes.

El segundo choque será tres días después, el martes 9 de junio, a las 21:30 ante Islandia, que fue el rival del debut en Rusia 2018, en un 1 a 1 que dejó más dudas que respuestas en esa competencia. Ahora, servirá para saber cómo llegará el combinado nacional a la Copa del Mundo, en la que deberá defender su corona.