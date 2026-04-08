Ganó miles de dólares y enseña sus trucos en las redes sociales: los métodos virales de la influencer del ahorro + Seguir en









Pasó de estar fuertemente endeudada a saldar todo y lograr una fortuna gracias a su contenido digital.

Después de estar con fuertes problemas financieros pudo reponerse para salir adelante. Imagen: Freepik

En el mundo de las redes sociales, cada vez son más los influencers que enseñan cómo administrar el dinero y mejorar las finanzas personales. Entre ellos, una historia se volvió viral por su impacto: la de una joven que pasó de estar endeudada a generar ingresos de casi un millón de dólares.

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Se trata de Jasmine Taylor, una creadora de contenido que logró captar la atención de millones al compartir en plataformas como TikTok e Instagram sus métodos de ahorro y organización del dinero. Su popularidad creció rápidamente gracias a un sistema simple pero efectivo que no solo la ayudó a salir de deudas, sino que también la convirtió en una referente del ahorro y en una emprendedora con ingresos que superan el millón de dólares.

Jasmine Taylor La influencer pudo salir de su malestar económico y mostrándolo a su comunidad se le ocurrió un gran negocio. Imagen: CNBC Quién es Jasmine Taylor y cómo era su vida antes de volverse viral Antes de convertirse en influencer, Jasmine Taylor atravesaba una situación económica crítica. En 2021 había perdido su trabajo y acumulaba una deuda cercana a los 70.000 dólares, entre préstamos estudiantiles, gastos médicos y tarjetas de crédito. Para poder subsistir, tuvo que recurrir a empleos temporales, como repartir comida o trabajar en tareas ocasionales, pero sus ingresos no alcanzaban para cubrir todos sus gastos.

La incertidumbre económica la llevó a buscar alternativas urgentes para ordenar sus finanzas. En ese contexto, descubrió un método de ahorro que cambiaría su vida: el “cash stuffing”, una técnica que consiste en dividir el dinero en efectivo en sobres destinados a distintos gastos.

Lo que comenzó como una necesidad personal pronto se transformó en contenido para redes sociales. Taylor empezó a compartir su proceso, sin imaginar que su historia se volvería viral y marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida.

Ganancias Gracias a sus redes sociales pudo obtener enormes ganancias. Imagen: Freepik El ahorro como negocio: cómo llegó a ganar un millón de dólares A medida que sus videos ganaban popularidad, Jasmine Taylor encontró una oportunidad de negocio. Su comunidad creció rápidamente, interesada en aprender su método y replicarlo en sus propias finanzas. Con esa base de seguidores, lanzó su emprendimiento vinculado al ahorro, donde vende productos y herramientas para aplicar su sistema, como agendas, sobres y cursos. El crecimiento fue exponencial: en pocos años logró generar ingresos cercanos al millón de dólares, demostrando que su estrategia no solo funcionaba a nivel personal, sino también como modelo de negocio digital. Los dos consejos que la ayudaron a ser exitosa Uno de los pilares del éxito de Jasmine Taylor es la organización del dinero. Su método se basa en asignar cada ingreso a un gasto específico mediante sobres, lo que permite tener un control total del presupuesto y evitar gastos innecesarios. El segundo consejo clave es la constancia. Taylor sostiene que el cambio financiero no ocurre de un día para el otro, sino que requiere disciplina y compromiso a largo plazo. En su caso, mantener el hábito de ahorro fue lo que le permitió salir de deudas y construir un negocio rentable. Estos principios simples, combinados con su capacidad para comunicar en redes sociales, fueron fundamentales para transformar su historia personal en un fenómeno viral.

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