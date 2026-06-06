Prime Video reveló el avance oficial y confirmó la llegada de la secuela Culpa tuya + Agregar ámbito en









Una producción inspirada en libros de texto de una autora argentina, que comenzó su carrera en la plataforma Wattpad.

Una historia romántica de amor imposible que surge de libros de texto y arrasa en Prime Video prime video

Prime Video presentó las primeras imágenes de "Culpa tuya: Londres" y anunció que la película se incorporará a su catálogo el próximo 17 de junio. La producción continuará la adaptación británica de la exitosa saga literaria creada por Mercedes Ron y estará disponible para los usuarios de la plataforma en más de 240 países y territorios.

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La nueva entrega retomará la historia de Nick y Noah tras los acontecimientos de la película anterior. El adelanto anticipa una etapa marcada por nuevos desafíos personales, cambios en sus proyectos de vida y situaciones que pondrán a prueba la relación que construyeron. Además, la plataforma compartió material promocional inédito y confirmó el regreso de los protagonistas Matthew Broome y Asha Banks.

culpa1 primevideo De qué trata Culpa tuya: Londres La trama gira en torno a Noah y Nick, dos jóvenes que intentan sostener su relación mientras atraviesan importantes cambios personales. La mudanza de Noah a Oxford para continuar sus estudios y las crecientes responsabilidades laborales de Nick marcan el juego de la película. En ese contexto, nuevas amistades, intereses románticos y situaciones inesperadas pondrán en juego la estabilidad de la pareja.

La película también incorpora personajes que tendrán influencia en el desarrollo de la historia. La aparición de nuevas personas alrededor de los protagonistas generará tensiones, dudas y decisiones que podrían modificar el rumbo de la relación. De esta manera, la secuela profundizará el crecimiento de los personajes y explorará los obstáculos que deberán enfrentar para sostener su vínculo.

Basada en la novela "Culpa Tuya", la producción forma parte de la expansión audiovisual de la saga "Culpables", una de las obras más populares de Mercedes Ron. Con esta nueva apuesta, Prime Video buscará repetir el impacto alcanzado por la primera adaptación y reforzar su oferta de contenidos dirigidos al público juvenil.

Mercedes, licenciada en Comunicación Audiovisual de Sevilla, es argentina (nacida en Buenos Aires, vive en España). Empezó a escribir Culpa Mía a fines de 2015 en la plataforma viral Wattpad y fue publicada por Penguin Random House. A partir de ese impulso, le siguieron Culpa Tuya, y Culpa Nuestra. En mayo de 2019, estrenó Marfil y en octubre Ébano. Tráiler Culpa Tuya: Londres Embed - Culpa Tuya - Tráiler Oficial | Prime Video España Reparto Culpa tuya: Londres Asha Banks como Noah

Matthew Broome como Nick

Eve Macklin como Ella

Ray Fearon como William

Enva Lewis como Jenna

Kerim Hassan como Lion

Sam Buchanan como Ronnie

Amelia Kenworthy como Anna

Jason Flemyng como Travis

Harry Gilby como Dan

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