Propinas en Estados Unidos: costumbres y montos sugeridos para no gastar dólares de más

Restaurantes, bares, taxis y hoteles manejan reglas diferentes que hay que conocer antes de pagar para evitar errores o gastos innecesarios.

En Estados Unidos, la propina es una costumbre que puede confundir a los extranjeros.

En un viaje a Estados Unidos , uno tiene que acostumbrarse a ciertas reglas que pueden parecer extrañas para quienes llegan desde otros países. Una de las más importantes se da al momento de pagar en restaurantes, bares, taxis, hoteles o peluquerías, donde la propina es parte del consumo y puede encarecer gasto final.

El monto no es igual en todos los rubros y tampoco existe una única regla para calcularlo. Los porcentajes dependen del servicio recibido y, en algunos establecimientos, el adicional ya está incluido en la cuenta. Por eso, conocer esas diferencias permite organizar mejor el presupuesto y evitar pagar de más .

Si bien no existe una ley general que obligue a los consumidores a dejar propina cada vez que reciben un servicio, en muchos rubros de Estados Unidos funciona como una práctica social muy instalada , principalmente porque la mayoría de los trabajadores dependen de ese dinero.

Los meseros, el personal hotelero, taxistas, anfitriones y otros empleados de atención al cliente forman parte de los grupos donde este adicional es común. Por eso, irse de un restaurante con servicio de mesa sin dejar nada puede interpretarse como una señal de que la atención fue mala , al punto de que el trabajador podría preguntarle al consumidor qué fue lo que hizo mal.

De todas formas, antes de dejar la propina hay que revisar el ticket , ya que algunos locales incorporan automáticamente un concepto identificado como " Tip " o " Gratuity ", especialmente en determinadas circunstancias. Cuando no está incluido, el recibo suele tener un espacio para que el cliente escriba el monto . También se puede pagar la propina con tarjeta, aunque muchos aconsejan entregarla en efectivo para que el trabajador pueda recibirla instantáneamente.

Cabe recalcar que no todos los negocios esperan este tipo de pago, por ejemplo, en locales de comida rápida o lugares donde el pedido se lleva a cabo directamente en una barra, no suele aplicarse con la misma lógica que en un restaurante con atención en mesa.

En algunos casos, la propina se incluye en el gasto total. (Foto: Freepik)

Guía de porcentajes recomendados, según cada rubro

Los montos cambian según el tipo de servicio y de local, entonces lo mejor es conocer las referencias más comunes en Estados Unidos para no calcular siempre el mismo porcentaje y no perder dinero.

Restaurantes y cafés

Para un servicio estándar, la recomendación está entre 15% y 20% del total de la cuenta, pero lo más común es dejar un 20% en establecimientos gastronómicos. Cuando la atención fue considerada extraordinaria, muchas personas suelen dejar un porcentaje del 25% en agradecimiento. De todas formas, siempre es necesario verificar primero si la cuenta ya incluye el adicional antes de sumar otro monto.

Bares

En los bares existen dos maneras habituales de calcularlo, ya que en los casos en los que el consumo es bajo, puede dejarse entre u$s1 y u$s2 por cada ronda o bebida. Pero por el otro lado, si se paga una cuenta completa, también se suele dejar entre 15% o 20% del total, como pasa en los locales gastronómicos.

Buffets

Aunque buena parte del servicio sea autoservicio, también hay casos en los que se deja propina. Si un empleado lleva bebidas o atiende la mesa, se suele dejar entre 10% y 20%. Cuando prácticamente todo queda a cargo del cliente, puede dejarse u$s1 o u$s2 por comensal.

Según el rubro o tipo de local, la regla para la propina cambia. Magnific

Taxis y cuidacoches

Para los viajes en taxi, el porcentaje suele ser el 15% del valor del recorrido. Ese mismo cálculo se aplica al servicio del cuidacoches, aunque el monto puede aumentar cuando la atención fue especialmente buena.

Peluquerías y barberías

En estos establecimientos, se recomienda dejar un porcentaje mayor cuando el cliente queda conforme con el resultado. La mayoría suele dejar entre 20% y 25% del valor total del servicio.

Spas y centros de estética

Para tratamientos en spas o clínicas de estética, el rango recomendado está entre 15% y 20%. Ese cálculo puede hacerse sobre el precio final del procedimiento recibido.

Hoteles

Una de las situaciones más comunes se da cuando un empleado del hotel transporta el equipaje hasta la habitación. En este tipo de casos, lo recomendado es dejar entre u$s2 y u$s5, según la cantidad de valijas y la atención recibida.