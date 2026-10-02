El riesgo país alcanza los 650 puntos y toca nuevos máximos en lo que va del año + Agregar ámbito en









Los activos argentinos operan mixtos en Nueva York y los ADRs energéticos registran caídas. A nivel local, la Bolsa porteña exhibe caídas.

Jornada marcada por altibajos para los activos argentinos. Vecteezy

Los bonos soberanos en dólares vuelven a caer en Nueva York y el riesgo país ya ingresó en la franja de los 650 puntos básicos, lo que hasta ahora implica su nivel más alto en lo que va del año. En tanto, los ADRs operan con disparidad y en la bolsa porteña el S&P Merval avanza a nivel nominal.

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En Wall Street, los bonos argentinos anotan mayoría de bajas en una rueda donde los Bonares abrieron en terreno negativo para los plazos más cortos. En esa línea, el riesgo país avanza 2,2% hasta los 650 puntos básicos y marca un nuevo récord intradiario en lo que va de 2026.

El economista Gustavo Ber destacó que "muchos operadores consideran que un riesgo país superior a los 600 puntos básicos podría constituir un overshooting".

Pese a esto, el especialista de Estudio Ber entiende que "esto no impide reconocer el desafío que plantean las tasas internacionales más altas para el programa de financiamiento", luego de la fuerte ampliación de rendimientos, con las emisiones del AO29 en pausa durante las últimas licitaciones.

ADRs y S&P Merval Por otro lado, los ADRs se mantienen dispares con subas de hasta el 2% de la mano de IRSA, y caídas por hasta un 1,9% de la mano de Banco Macro. En ese sentido, los papeles energéticos anotan mayoría de bajas pasado el mediodía, afectados por la debilidad en los precios del petróleo.

En la plaza local, el S&P Merval pierde 0,3% en pesos hasta los 2.749.983,130 puntos, al tiempo que su contraparte en dólares lo hace un 0,4% a los 1.693,19 puntos. Al respecto, fuentes del mercado señalaron que los activos argentinos operan con tono dispar y no logran capitalizar plenamente el giro hacia el risk-on en los mercados internacionales.