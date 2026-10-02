Javier Milei cerró Argentina Week en la Torre Eiffel con música y un mensaje a inversores

Una soprano mendocina participó del encuentro y el Presidente cantó el Himno Nacional. En una breve intervención, agradeció a los anfitriones y expresó su intención de repetir la convocatoria en otros países.

Javier Milei agradeció a los participantes de Argentina Week París y propuso repetir el encuentro en otros foros internacionales.

Con una presentación musical y un breve discurso ante los participantes, Javier Milei encabezó el cierre de Argentina Week París en la Torre Eiffel . El encuentro puso fin a las jornadas con las que el Gobierno buscó promover oportunidades de inversión y estrechar vínculos con empresarios en Francia.

La ceremonia contó con la participación de una soprano mendocina . Tras su ingreso, el Presidente cantó el Himno Nacional y luego tomó la palabra para agradecer a los organizadores, a los asistentes y a las autoridades francesas. En su intervención, Milei mencionó al presidente Emmanuel Macron y destacó la recepción brindada a la delegación argentina. “Fueron unas jornadas espectaculares en las que pudimos compartir nuestra pasión por el futuro del país” , afirmó.

El mandatario sostuvo que la Argentina atraviesa una nueva etapa y convocó a los presentes a involucrarse en ese proceso. “Creemos finalmente que Argentina se encuentra frente a un cambio de página respecto a sus últimos 100 años de historia y queremos que todos ustedes también puedan ser parte” , expresó.

También manifestó su intención de organizar nuevas ediciones de la iniciativa, tanto en la capital francesa como en otros espacios internacionales. “Argentina se dirige nuevamente a paso firme hacia el futuro. No vamos a mirar atrás y por eso esperamos poder repetir tanto en París como en otros foros globales este tipo de eventos ”, señaló.

Según planteó, el objetivo es “atraer inversiones, potenciar el talento argentino y conectarlo con el mundo y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos” .

El discurso terminó con su habitual consigna: “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad carajo”. Después, Milei saludó a los asistentes y se retiró, en el tramo final de la visita antes del regreso de la comitiva.

Javier Milei vinculó una eventual reelección con la baja del riesgo país

El cierre de Argentina Week llegó después de otra actividad del Presidente en Francia, donde recibió el premio “Economista más influyente” del Foro Económico de París y volvió a relacionar las perspectivas económicas con su continuidad en el Gobierno.

Durante esa exposición, Milei atribuyó la suba del riesgo país a los acontecimientos internacionales y a la sensibilidad de la economía argentina frente a esos movimientos. Sostuvo que el indicador volverá a bajar una vez superadas esas “convulsiones internacionales” y aseguró que, si obtiene la reelección, “se va a desplomar”.

El mandatario también afirmó que un nuevo mandato permitiría acelerar el crecimiento hasta niveles del 7% u 8% per cápita, según sus proyecciones.

En ese marco, ratificó su compromiso con el equilibrio fiscal y elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien definió como el “arquitecto del milagro”. Además, destacó las desregulaciones impulsadas por Federico Sturzenegger y agradeció a los gobernadores que acompañaron la visita por su apoyo a las iniciativas del Ejecutivo.