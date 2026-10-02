De qué murió Ricardo Soulé, cantante y fundador de Vox Dei

El legendario cantante y compositor de Vox Dei falleció a los 76 años, tras haber anunciado un receso temporal en los escenarios por complicaciones en su estado de salud.

La familia del artista confirmó que informará en breve la fecha y el lugar de los servicios fúnebres.

El rock argentino despide a uno de sus pilares fundamentales. Murió Ricardo Soulé , miembro fundador, cantante y compositor de la emblemática banda Vox Dei . El músico tenía 76 años y venía atravesando serios problemas de salud, motivo por el cual hace apenas unos días había comunicado que debía realizar un receso en sus presentaciones en vivo para concentrarse en su recuperación.

Si bien en ninguno de los mensajes oficiales se especificó el diagnóstico o la causa médica precisa de su fallecimiento, se confirmó que el artista partió acompañado en todo momento por su círculo más íntimo . La noticia generó un profundo dolor en el ámbito de la cultura nacional y entre los miles de seguidores que acompañaron su obra a lo largo de casi seis décadas.

La confirmación de su fallecimiento llegó a través de un sentido texto emitido por sus hijos, quienes expresaron el dolor de la partida y agradecieron el afecto recibido por parte del público y los colegas durante todo este proceso:

"Con un inconmensurable dolor tenemos que comunicar la partida física de Ricardo Soulé, nuestro padre. Su espíritu es libre, su música es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna. Lo amamos y lo amaremos eternamente con todo nuestro corazón, hoy sumergido en un inmenso dolor. Se fue en paz, amado, rodeado y acompañado todo el tiempo por su familia . Gracias por el amor. Los detalles de la despedida serán comunicados en breve".

Esta triste noticia se produce pocos días después de que el propio Soulé publicara una carta dirigida a sus seguidores . En aquel mensaje, el artista explicó que debía alejarse de los escenarios por un tema de salud para encarar un tratamiento junto a su familia, al tiempo que pidió privacidad, agradeció el cariño recibido a lo largo de sus 59 años de carrera y manifestó su fe en poder reencontrarse pronto con su público.

"Quiero contarles que, por un tema de salud, tengo que hacer un receso en mis presentaciones en vivo y en mis compromisos públicos. Tengo toda la fe puesta en Dios, en que esto va a ser solo por un tiempo y que pronto, si Él así lo quiere, voy a poder estar de vuelta en los escenarios", escribió.

Vox Dei, la banda emblemática del rock argentino

La historia de Ricardo Soulé con la música quedó grabada a fuego en los orígenes de la escena nacional. En 1967, el músico formó el grupo Mach 4 junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos Godoy. Tras dos años de trabajo y búsqueda sonora, en 1969 la agrupación tomó la decisión de rebautizarse bajo el nombre de Vox Dei. Allí inició una etapa de éxitos que arrancó con el lanzamiento del disco Caliente en 1970, trabajo que contenía "Presente (El momento en que estás)", una de las canciones más populares de la cultura argentina.

El verdadero quiebre histórico ocurrió en 1971 con la salida de La Biblia, el primer álbum doble y conceptual de la historia del rock nacional. Con poemas e inspiraciones bíblicas creados por el propio Soulé, el disco incluyó clásicos inoxidables como "Génesis", "Libros Sapienciales" y "Las guerras".

Con esa identidad, el cuarteto escribió varias de las páginas más importantes y trascendentales en la historia del rock argentino, consolidándose como un proyecto indispensable para entender los primeros años del movimiento en el país y dejando un catálogo de canciones que marcó a múltiples generaciones.

La carrera de Ricardo Soulé

Tras sus primeros años gloriosos al frente de Vox Dei, en 1974 decidió emprender su camino solista, radicándose un tiempo en Inglaterra. A su regreso editó su álbum debut individual, Vuelta a casa (1977), dando inicio a una extensa discografía por fuera de la banda.

A lo largo de sus 59 años de trayectoria, Soulé alternó diversos reencuentros históricos con Vox Dei con sus propios proyectos musicales, entre ellos la formación Ricardo Soulé y La Bestia Emplumada. Su aporte como compositor de himnos generacionales lo convirtió en un referente para la cultura nacional, manteniendo encendida su vocación sobre los escenarios hasta que las complicaciones de salud obligaron a su retiro definitivo.