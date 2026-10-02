Luis Caputo ligó la suba del riesgo país al "temor del volver al infierno"

En el Coloquio de IDEA, Luis Caputo ratificó el rumbo económico, rechazó devaluar, justificó la suba del riesgo país por factores externos y electorales, y prometió seguir reduciendo la carga impositiva. Los detalles, en la nota.

Saliendo por videoconferencia, ya que se encuentra en el Argentina Week en París, el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo hizo su aparición en el Coloquio de Idea de Mar del Plata , dónde dejó definiciones respecto al rumbo económico, y pronunció una fuerte frase sobre el aumento del riesgo país, dónde lo vinculó al riesgo político y " el temor a volver al infierno".

Respecto a cómo continúa el plan económico, Caputo señaló que " lo mas importante es que se logró una estabilidad, donde parecía que nada era posible". Y agregó: "algo que se dice poco, es que logramos hacerlo respetando la propiedad privada y la santidad de los contratos. Estábamos acostumbrados y normalizados a planes cómo el "Corralito", el "Bonex," y eso generó un daño terrible".

Caputo indicó que esas medidas generaban crisis en el mediano plazo , ya que la clase política no quería asumir el costo del ajuste necesario, lo que derivaba luego en un ajuste brutal con peores consecuencias. Según el funcionario, esto conllevó un daño fenomenal : una moneda en la que los argentinos tienen poca confianza para ahorrar y una dirigencia política desprestigiada por sus propias decisiones.

El ministro aseguró que "vamos a continuar de la misma manera" . Enfatizó en que "el camino va a ser siempre el mismo: continuar bajando impuestos y regulaciones, infraestructura y bajar el costo financiero". Marcó que "esa es la forma de lograr verdadera competitividad para nuestro país, no devaluando, como quieren algunos economistas ". "La devaluación es sueldos miserables para la gente", señaló el ministro de Economía.

Caputo señaló que " Argentina tiene todo para ser competitivo, este es el camino a seguir" . Aseveró que si las políticas que realiza el gobierno funcionaron en todos los demás países, lógicamente va a funcionar en Argentina, "con todos los recursos naturales y de capital humano que tiene el país". Caputo afirmó que esa tiene que ser la obligación de la Nación, de las provincias y de los municipios.

El aumento del riesgo país

Una de las partes más relevantes de la entrevista estuvo vinculada a la suba reciente del riesgo país. En ese sentido, el ministro afirmó que "hubo una suba importante, una mitad es atribuible al contexto internacional que afecta a todos los países, un shock externo bastante brutal, que en otro momento Argentina hubiera durado 5 minutos con un shock de esa magnitud".

Sin embargo, indicó que hay una parte propia del país: "un temor a que vuelva el pasado, que generó un cierto temor a volver al infierno", aseguró. Y agregó: "Nos preparamos como algo que puede pasar (un escenario de volatilidad cambiaria, por triunfo opositor), no es nuestro escenario base, pero tenemos que estar preparados".

Caputo indicó que hay una parte propia del país: "un temor a que vuelva el pasado, que generó un cierto temor a volver al infierno", aseguró. Depositphotos

En ese marco dijo que una "sería una subestimación al pueblo argentino que piensen que van a votar volver al pasado". Sostuvo que "estamos más preparados que en octubre del año 2025". Sin embargo, se mostró optimista: indicó que "con previsibilidad y estabilidad, se vienen 20 años de crecimiento consecutivo para el país".

Impuestos

En la última parte de su aparición, Caputo expresó que la "estructura impositiva de la Argentina es desastrosa, engorrosa". Señaló que para poder cambiarlo de raíz implica "sentarse con los gobernadores y tener mayoría en las cámaras legislativas".

En ese marco, destacó lo hecho por el gobierno en materia impositiva: "no nos podíamos dar el lujo de permitirnos no bajar impuestos, por eso bajamos 3 puntos del PBI y la idea es bajar otro punto más al final del mandato, con lo que habremos disminuido 4 puntos del PBI en impuestos".

En ese sentido, Caputo expresó que la idea es que la "economía argentina converja al RIGI". La caracterizó como una transición y que está funcionando "de manera extraordinaria".

El ministro de Economía destacó el impacto del RIGI y proyectó los montos comprometidos: “Los 56.000 millones de dólares generan una estabilidad hoy y estabilidad cambiaria para los próximos años”. Respecto del frente fiscal, Caputo precisó que la economía argentina irá convergiendo hacia los beneficios del esquema, aunque aclaró que una reforma tributaria de fondo está prevista recién para después de 2031.

Caputo expresó que la idea es que la "economía argentina converja al RIGI". La caracterizó como una transición y que está funcionando "de manera extraordinaria".

Empleo

Al abordar la problemática laboral, el ministro remarcó la necesidad de reformas de fondo: “El empleo y la informalidad nos preocupan, y por eso enviamos la reforma. Estos cambios son paulatinos; en un país como la Argentina, que siguió políticas económicas incorrectas durante décadas, las soluciones llevan tiempo”.

En esa línea, resaltó la reducción de la presión impositiva sobre el trabajo: “Bajamos las cargas patronales del 20% al 2%. Rompimos el incentivo a estar en negro; ese estímulo distorsivo hoy ya no existe y va a tener un impacto positivo en el mercado”. Finalmente, apeló a la construcción federal del plan: “Las provincias tienen que ser parte de este cambio. Los gobernadores se van a ir sumando a la baja de impuestos porque se dan cuenta de que la gente pide menos carga fiscal. Entre todos vamos a lograr los cambios estructurales que estamos proponiendo”.