AUH octubre: cuánto cobrás por 1, 2 o 3 hijos sumando la Tarjeta Alimentar

Se informaron las diferencias entre la AUH general y la AUH por discapacidad en octubre, detallando los montos de retención que aplica ANSES.

La AUH aumenta en octubre y se complementa con la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) actualizó los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para octubre con un aumento del 1,66% . El monto general quedó en $156.588 por hijo , aunque el organismo deposita mensualmente el 80% y mantiene retenido el 20% restante.

A ese pago se suma la Tarjeta Alimentar , que mantiene los valores vigentes de $72.250 para un hijo, $113.299 para dos y $149.425 para tres o más hijos . Por eso, el ingreso mensual varía según la cantidad de menores que integren el grupo familiar.

Para tres hijos , el 80% de la AUH suma $375.811,20 . A ese importe se agregan $149.425 de la Tarjeta Alimentar, por lo que el total mensual en mano alcanza $525.236,20 . El valor de $619.189 que también aparece en algunas liquidaciones corresponde a sumar el monto bruto de las tres AUH, sin descontar el 20% que queda retenido.

Para una familia con un hijo , la AUH bruta es de $156.588, pero el pago directo mensual corresponde al 80%, es decir, $125.270,40 . Al sumar los $72.250 de la Tarjeta Alimentar, el total que se acredita en el mes llega a $196.520,40.

En el caso de una familia con dos hijos , el pago directo de la AUH alcanza los $250.540,80 , producto de los $125.270,40 correspondientes a cada menor. Con los $113.299 de la Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual directo llega a $363.839,80.

AUH General vs. AUH por Discapacidad: diferencias de montos y retenciones

La AUH general tiene en octubre un valor bruto de $156.588 por hijo. Como ANSES paga directamente el 80%, el depósito mensual es de $125.270,40, mientras que el 20% restante queda sujeto a la acreditación de los requisitos correspondientes.

Para la AUH por Discapacidad, el monto bruto asciende a $509.863. En este caso, el 80% que se deposita mensualmente es de $407.890,40, mientras que $101.972,60 quedan retenidos.

La diferencia también impacta en el cálculo familiar cuando conviven ambas prestaciones. Si una familia tiene, por ejemplo, un hijo que cobra AUH general y otro que percibe AUH por Discapacidad, cada asignación debe calcularse por separado y luego sumarse la Tarjeta Alimentar que corresponda según la cantidad de hijos alcanzados.

¿Cuánto retiene ANSES en octubre por cada hijo?

En la AUH general, el 20% retenido equivale a $31.317,60 por hijo durante octubre. Ese importe no forma parte del depósito mensual habitual y queda sujeto a la acreditación de las condiciones exigidas por ANSES.

Para quienes cobran AUH por Discapacidad, la retención es proporcionalmente mayor porque también lo es el valor de la prestación: ANSES retiene $101.972,60, equivalente al 20% de los $509.863 correspondientes al monto bruto. El pago directo queda en $407.890,40.

El dinero retenido se diferencia de la Tarjeta Alimentar, que se acredita como un complemento separado y no está alcanzada por esta retención. En octubre, la prestación alimentaria conserva los valores de $72.250, $113.299 y $149.425, según corresponda a uno, dos o tres hijos o más.