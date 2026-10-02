La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para octubre con un aumento del 1,66%. El monto general quedó en $156.588 por hijo, aunque el organismo deposita mensualmente el 80% y mantiene retenido el 20% restante.
AUH octubre: cuánto cobrás por 1, 2 o 3 hijos sumando la Tarjeta Alimentar
Se informaron las diferencias entre la AUH general y la AUH por discapacidad en octubre, detallando los montos de retención que aplica ANSES.
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A ese pago se suma la Tarjeta Alimentar, que mantiene los valores vigentes de $72.250 para un hijo, $113.299 para dos y $149.425 para tres o más hijos. Por eso, el ingreso mensual varía según la cantidad de menores que integren el grupo familiar.
Así podés calcular tu liquidación total de ANSES en octubre
Para tres hijos, el 80% de la AUH suma $375.811,20. A ese importe se agregan $149.425 de la Tarjeta Alimentar, por lo que el total mensual en mano alcanza $525.236,20. El valor de $619.189 que también aparece en algunas liquidaciones corresponde a sumar el monto bruto de las tres AUH, sin descontar el 20% que queda retenido.
Para una familia con un hijo, la AUH bruta es de $156.588, pero el pago directo mensual corresponde al 80%, es decir, $125.270,40. Al sumar los $72.250 de la Tarjeta Alimentar, el total que se acredita en el mes llega a $196.520,40.
En el caso de una familia con dos hijos, el pago directo de la AUH alcanza los $250.540,80, producto de los $125.270,40 correspondientes a cada menor. Con los $113.299 de la Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual directo llega a $363.839,80.
AUH General vs. AUH por Discapacidad: diferencias de montos y retenciones
La AUH general tiene en octubre un valor bruto de $156.588 por hijo. Como ANSES paga directamente el 80%, el depósito mensual es de $125.270,40, mientras que el 20% restante queda sujeto a la acreditación de los requisitos correspondientes.
Para la AUH por Discapacidad, el monto bruto asciende a $509.863. En este caso, el 80% que se deposita mensualmente es de $407.890,40, mientras que $101.972,60 quedan retenidos.
La diferencia también impacta en el cálculo familiar cuando conviven ambas prestaciones. Si una familia tiene, por ejemplo, un hijo que cobra AUH general y otro que percibe AUH por Discapacidad, cada asignación debe calcularse por separado y luego sumarse la Tarjeta Alimentar que corresponda según la cantidad de hijos alcanzados.
¿Cuánto retiene ANSES en octubre por cada hijo?
En la AUH general, el 20% retenido equivale a $31.317,60 por hijo durante octubre. Ese importe no forma parte del depósito mensual habitual y queda sujeto a la acreditación de las condiciones exigidas por ANSES.
Para quienes cobran AUH por Discapacidad, la retención es proporcionalmente mayor porque también lo es el valor de la prestación: ANSES retiene $101.972,60, equivalente al 20% de los $509.863 correspondientes al monto bruto. El pago directo queda en $407.890,40.
El dinero retenido se diferencia de la Tarjeta Alimentar, que se acredita como un complemento separado y no está alcanzada por esta retención. En octubre, la prestación alimentaria conserva los valores de $72.250, $113.299 y $149.425, según corresponda a uno, dos o tres hijos o más.
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