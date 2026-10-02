Recaudación: la caída de ingresos podría empezar a tocar un piso en los próximos meses

La recaudación tributaria podría tender a estabilizarse en los proximos meses

La recaudación tributaria registró en los primeros nueve meses del año una caída real del 3%, respecto de igual período del año pasado, según destacó en un informe el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Algunos datos darían la pista de que en los próximos meses la tasa de decrecimiento de los recursos fiscales iría bajando, ya que comenzarían a desaparecer condiciones particulares, como la baja de alícuotas de retenciones, y porque la caída de la actividad estaría llegando al piso.

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De acuerdo con el trabajo citado, el principal impuesto de la estructura tributaria, el IVA, lleva una pérdida del 6,5% en lo que va del 2026, mientras que las retenciones presentan una baja del 22% interanual real debido a la baja de alícuotas.

Por su lado, los derechos de importación caen 19,2% y los ingresos por impuestos internos coparticipados retroceden 16%. El tributo con mayor aumento de recaudación habría sido el impuesto a los combustibles con, un alza de 18,8%.

La suba de este gravamen tiene que ver con el incremento de la suma fija que grava al litro de combustible, que ajusta precisamente por inflación, aunque en los últimos meses el Gobierno viene suspendiendo ese ajuste.

En cuanto a la Seguridad Social se verifica una pérdida de recursos del 3% en los primeros nueve meses. Vale remarcar que se trata del segundo impuesto de mayor relevancia.

Los casos del IVA y la Seguridad Social El IVA lleva 11 meses de baja consecutiva, aunque el comportamiento relacionado al mercado interno muestra algunas diferencias respecto de su parte vinculada a la Aduana. Se espera que en octubre complete un año de contracción. La recaudación bruta del IVA, principal factor explicativo de la recaudación, habría tenido una caída real interanual del 5,8% durante septiembre, pero el IVA DGA cayó un 18% y el IVA DGI subió 1,7%. El componente del comercio exterior refleja la caída de las importaciones. En el caso del componente local, se trata de la segunda suba en 11 meses, luego de la que había tenido en julio. El dato podría indicar una leve recuperación del consumo en el mercado local. En paralelo, los ingresos de Seguridad Social también mostraron en septiembre una leve recuperación del 1,6% interanual, lo cual también podría reflejar cierta recomposición de los salarios reales.