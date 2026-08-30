Récord para la agroindustria: 117 productos dispararon las exportaciones a u$s7.073 millones + Agregar ámbito en









Las ventas al exterior de estos productos crecieron 58% interanual durante el primer semestre de 2026 y más que se duplicaron frente a 2019. Representaron el 26% de las exportaciones agroindustriales del país.

Récord para la agroindustria: 117 productos dispararon las exportaciones a u$s7.073 millones.

La agroindustria argentina alcanzó un nuevo récord exportador durante el primer semestre de 2026, con 117 productos que registraron máximos históricos en el valor de sus ventas externas. En conjunto, las exportaciones de estos productos alcanzaron los u$s7.073 millones, lo que implicó un crecimiento del 58% frente al mismo período de 2025 y del 104% respecto de 2019.

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Los datos fueron procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), a partir de estadísticas del INDEC. El grupo de productos que alcanzó valores récord representó el 26% del total exportado por la agroindustria durante los primeros seis meses del año.

Aceite de girasol y carne, entre los principales productos Entre los productos que explicaron buena parte de este desempeño se destacó el aceite de girasol, con exportaciones por u$s1.329 millones, un 85% más que en el primer semestre de 2025.

El aceite de girasol acumuló u$s1.329 millones en exportaciones durante el primer semestre de 2026. En segundo lugar se ubicó la carne bovina deshuesada congelada, con ventas externas por u$s1.303 millones, un 44% más interanual. A continuación apareció la carne bovina deshuesada fresca o refrigerada, con u$s740 millones, tras registrar un crecimiento del 38%.

Otro de los saltos más importantes correspondió al girasol, cuyas exportaciones alcanzaron los u$s567 millones, un incremento del 971% interanual.

El listado de productos con máximos históricos también incluyó crustáceos congelados, por u$s440 millones (+46%); carne y productos bovinos, por u$s238 millones (+57%); peras, por u$s207 millones (+2%); miel, por u$s178 millones (+78%); y preparaciones de papa congelada, por u$s171 millones (+7%). A este conjunto se sumaron productos como queso muzzarella, maderas aserradas y otras manufacturas agroindustriales, que también alcanzaron máximos históricos en sus ventas al exterior. Más productos ganan espacio en los mercados internacionales El crecimiento exportador no se concentró únicamente en los principales complejos agroindustriales. El relevamiento también identificó récords en productos de menor volumen de exportación, pero que muestran una creciente presencia en los mercados internacionales. Entre ellos aparecen abejas, concentrados de café, frutas secas, chocolate, queso fundido, preparaciones de pepino, orégano, yerba mate, productos de cerdo, porotos, ciruelas y semillas de cártamo, entre otros. El resultado refleja así una mayor diversificación de la oferta exportable agroindustrial argentina, que abarca desde materias primas y alimentos básicos hasta productos elaborados con distintos niveles de procesamiento y valor agregado.

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