Cambios en el Top 10 de exportaciones en 2026: el litio se metió por primera vez y el rubro automotriz salió del podio + Agregar ámbito en









Los datos del INDEC volvieron a mostrar al complejo sojero como la principal fuente de divisas en materia de comercio exterior. Sin embargo, el complejo petrolero ya le pisa los talones.

El litio ya conforma el Top 10 de complejos exportadores en Argentina.

El ranking de exportaciones por complejo experimentó algunos cambios novedosos en el primer semestre de 2026. Mientras se recortó la brecha entre la soja y el sector energético, el maíz desplazó al sector automotriz del podio y el litio ingresó por primera vez en el Top 10.

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Según datos del INDEC, el complejo sojero volvió a ser la principal fuente de divisas del comercio exterior en la primera mitad del año. Aquí las ventas alcanzaron unos u$s9.082 millones, lo cual implicó un incremento del 5,7% respecto del mismo período de 2025.

Más del 85% de estas exportaciones fueron explicadas por harina y residuos de soja, y por aceite de soja, dos productos en los cuales Argentina es el principal exportador del mundo. En cuanto a los principales destinos, resaltaron India, China, Indonesia, Vietnam y Arabia Saudita.

Sin embargo, el peso de la soja sobre los envíos totales a otros países se redujo contra 2025, del 21,6% al 18,3%. En el segundo lugar se ubicó el complejo petrolero-petroquímico, cuya participación avanzó del 14,2% al 16,4%.

Las exportaciones energéticas se dispararon 43,7% anual, a u$s8.116 millones, tanto por efecto precios, debido a la guerra en Medio Oriente, como por el efecto cantidades, derivado de la producción sin techo de Vaca Muerta. El grueso de estas ventas (83,5%) correspondió al petróleo, mientras que más de la mitad se dirigió a tres países: Estados Unidos, Chile y Brasil.

El complejo automotriz pierde peso en las exportaciones, mientras el litio se mete al pelotón principal Asimismo, el complejo maicero desplazó al automotriz del tercer lugar del podio. Vale recordar que este último ocupaba el segundo lugar hacia 2023, lo cual refleja una pérdida de terreno en la canasta exportadora durante los últimos años. En el caso del maíz, el incremento anual fue del 6,9% y los principales destinos fueron Vietnam, Argelia y Perú. Por su parte, el aumento en las ventas de la industria automotriz fue del 4,7%; las mismas estuvieron dominadas, como de costumbre, por las pick-ups y tuvieron a Brasil como punto de llegada primordial, muy por sobre el resto de los países. Para el resto del Top 10, la novedad más rimbombante fue el ingreso en el ranking, por primera vez, del complejo del litio, en detrimento de la cebada, que emigró de este tope privilegiado. Las exportaciones de este mineral estrella, clave para la la transición energética hacia una mayor electrificación, se dispararon 186,3% en el primer semestre, hasta los u$s1.126 millones, y tuvieron a China como principal demandante. Además, resaltó una mayor peso sobre el total de las exportaciones de oro y plata, y de girasol, mientras que hubo un retroceso en el "share" del complejo pesquero.