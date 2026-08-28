La agroindustria pidió a Pablo Quirno avanzar en la implementación del acuerdo Mercosur-UE y abrir mercados en Asia + Agregar ámbito en









La Bolsa de Cereales solicitó al canciller un Mercosur con mayor capacidad para negociar y vincularse con otros mercados. India, Vietnam, Indonesia y Corea aparecen como destinos estratégicos para las colocaciones argentinas.

La Bolsa de Cereales planteó la necesidad de ampliar el acceso a mercados asiáticos y fortalecer el Mercosur.

La agroindustria busca ampliar su presencia en los mercados internacionales y puse el foco, especialmente, en Asia y la Unión Europea. El planteo de una mayor apertura fue uno de los ejes del encuentro que mantuvieron representantes de la Bolsa de Cereales con el canciller Pablo Quirno, donde se analizó la agenda internacional del sector y las oportunidades para profundizar la inserción del país en el comercio global.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un escenario internacional marcado por una mayor fragmentación y competencia, desde la entidad plantearon la importancia de avanzar hacia una Argentina más integrada al mundo y en la implementación del acuerdo Mercosur-UE, aunque con especial atención a las nuevas exigencias ambientales y sanitarias. El objetivo es el de evitar que esos requisitos terminen funcionando como barreras injustificadas para el comercio entre los bloques.

Uno de los principales puntos abordados durante la reunión fue la necesidad de profundizar la presencia argentina en mercados de fuerte demanda de alimentos. Allí aparecen India, Vietnam, Indonesia y Corea como destinos con potencial para ampliar las ventas externas del complejo agroindustrial.

La búsqueda de nuevos mercados adquiere relevancia en momentos en que el sector consolida una recuperación de sus exportaciones. De acuerdo con los datos difundidos por la propia Bolsa de Cereales, el complejo agroindustrial argentino acumuló u$s31.952 millones en exportaciones entre enero y julio de 2026, lo que consolida la tendencia alcista registrada durante el año.

El canciller Pablo Quirno junto al titular de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, y representantes de la Fundación INAI. La entidad destacó, en ese sentido, la capacidad de respuesta de la agroindustria argentina cuando mejoran las condiciones para producir y exportar, y la ubicó como uno de los principales motores de la inserción internacional del país.

Mercosur, otra de las claves El otro eje planteado durante el encuentro fue el funcionamiento del Mercosur. La Bolsa de Cereales busca avanzar hacia un bloque más dinámico y con mayor capacidad y velocidad para vincularse comercialmente con el resto del mundo. Esta discusión se vincula directamente con la necesidad de ampliar los destinos de las colocaciones nacionales y generar mejores condiciones de acceso para los productos agroindustriales. La agenda global del sector quedó así atravesada por dos objetivos: por un lado, profundizar la apertura hacia nuevos mercados, particularmente el asiático; y por otro, mejorar la capacidad del Mercosur para negociar y concretar acuerdos comerciales con terceros países. El encuentro reunió al titular de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, junto con integrantes de la conducción y representantes de la Fundación INAI-Bolsa de Cereales. Para finalizar, la entidad ratificó su disposición a aportar información, soporte técnico y articulación público-privada para fortalecer la estrategia internacional de la Argentina.