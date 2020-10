Redrado sobre las reservas: "Estamos rascando el fondo de la olla"

El ex titular de la máxima entidad monetaria del país, Martín Redrado opinó sobre el gobierno de Alberto Fernández en materia económica. El ex funcionario aseguró que "estamos rascando el fondo de la olla" en materia de reservas y que "hay que tener un plan económico integral". Resaltó que "se resolvió la deuda" pero ante la renegociación con el FMI "si uno no va con el plan al FMI, te terminan imponiendo un plan en Washington".