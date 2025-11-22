SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

22 de noviembre 2025 - 10:44

Peter Lamelas celebró tres semanas al frente de la embajada de EEUU y destacó el trabajo "a toda máquina con Javier Milei"

El embajador de EEUU en el país destacó la labor junto al mandatario. También se mostró cercano al resto del Gabinete y hasta hizo un guiño futbolístico.

Archivo. Ya tres semanas aquí, trabajando a toda máquina, dijo Lamelas en X.

Archivo. "Ya tres semanas aquí, trabajando a toda máquina", dijo Lamelas en X.

@USAmbassadorARG (Captura)

El embajador de EEUU en el país, Peter Lamelas, celebró hoy las tres semanas que lleva “trabajando a toda máquina” con el presidente Javier Milei. Además le dedicó una mención especial al fútbol argentino.

"Ya tres semanas aquí, trabajando a toda máquina con @JMilei y los argentinos para expandir oportunidades económicas para beneficio de ambos países… y disfrutar del mejor fútbol del mundo! MAGA", fue le mensaje de Lamelas en su cuenta de X (ex Twitter).

Peter Lamelas celebró las tres semanas de trabajo junto a Milei

También subió fotos junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, de su participación en el marco de AmCham Argentina y una última postal con su visita a “La Bombonera”, el estadio de Boca Juniors.

Junto al texto de la publicación, el embajador difundió una secuencia de fotos junto a Milei y ministros del Gabinete como Luis Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Cancillería), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Petri (Defensa).

