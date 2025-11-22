Peter Lamelas celebró tres semanas al frente de la embajada de EEUU y destacó el trabajo "a toda máquina con Javier Milei"

El embajador de EEUU en el país, Peter Lamelas, celebró hoy las tres semanas que lleva “trabajando a toda máquina” con el presidente Javier Milei. Además le dedicó una mención especial al fútbol argentino.
"Ya tres semanas aquí, trabajando a toda máquina con @JMilei y los argentinos para expandir oportunidades económicas para beneficio de ambos países… y disfrutar del mejor fútbol del mundo! MAGA", fue le mensaje de Lamelas en su cuenta de X (ex Twitter).Informate más
También subió fotos junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, de su participación en el marco de AmCham Argentina y una última postal con su visita a “La Bombonera”, el estadio de Boca Juniors.
Junto al texto de la publicación, el embajador difundió una secuencia de fotos junto a Milei y ministros del Gabinete como Luis Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Cancillería), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Petri (Defensa).
A través de su cuenta de X, el diplomático catalogó la reunión con el funcionario argentino como "excelente" y señaló: "Hablamos cómo la desregulación puede impulsar la innovación, atraer inversiones, generar empleo, y aumentar el comercio"
En su mensaje, Lamelas reiteró el apoyo del gobierno de Donald Trump a la administración libertaria: "EEUU apoya estos esfuerzos orientados a un entorno más competitivo y abierto. MAAGA", expresó.
