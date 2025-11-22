Peter Lamelas celebró tres semanas al frente de la embajada de EEUU y destacó el trabajo "a toda máquina con Javier Milei" + Seguir en









El embajador de EEUU en el país destacó la labor junto al mandatario. También se mostró cercano al resto del Gabinete y hasta hizo un guiño futbolístico.

Archivo. "Ya tres semanas aquí, trabajando a toda máquina", dijo Lamelas en X. @USAmbassadorARG (Captura)

El embajador de EEUU en el país, Peter Lamelas, celebró hoy las tres semanas que lleva “trabajando a toda máquina” con el presidente Javier Milei. Además le dedicó una mención especial al fútbol argentino.





"Ya tres semanas aquí, trabajando a toda máquina con @JMilei y los argentinos para expandir oportunidades económicas para beneficio de ambos países… y disfrutar del mejor fútbol del mundo! MAGA", fue le mensaje de Lamelas en su cuenta de X (ex Twitter).

Peter Lamelas celebró las tres semanas de trabajo junto a Milei También subió fotos junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, de su participación en el marco de AmCham Argentina y una última postal con su visita a “La Bombonera”, el estadio de Boca Juniors.

Junto al texto de la publicación, el embajador difundió una secuencia de fotos junto a Milei y ministros del Gabinete como Luis Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Cancillería), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Petri (Defensa).

Peter Lamelas se reunió con Federico Sturzenegger y volvió a elogiar a Javier Milei El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, se reunió este miércoles con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y tras el encuentro elogió al presidente Javier Milei y a sus iniciativas, la cuales "tienen el potencial de dinamizar la economía argentina".

A través de su cuenta de X, el diplomático catalogó la reunión con el funcionario argentino como "excelente" y señaló: "Hablamos cómo la desregulación puede impulsar la innovación, atraer inversiones, generar empleo, y aumentar el comercio" En su mensaje, Lamelas reiteró el apoyo del gobierno de Donald Trump a la administración libertaria: "EEUU apoya estos esfuerzos orientados a un entorno más competitivo y abierto. MAAGA", expresó.

A través de su cuenta de X, el diplomático catalogó la reunión con el funcionario argentino como "excelente" y señaló: "Hablamos cómo la desregulación puede impulsar la innovación, atraer inversiones, generar empleo, y aumentar el comercio" En su mensaje, Lamelas reiteró el apoyo del gobierno de Donald Trump a la administración libertaria: "EEUU apoya estos esfuerzos orientados a un entorno más competitivo y abierto. MAAGA", expresó.