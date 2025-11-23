Plan de paz: EEUU y Ucrania acordaron un marco "actualizado" con las exigencias de Kiev

La iniciativa original, que contemplaba pautas estrictas sobre el tamaño máximo del Ejército ucraniano tras el conflicto, la renuncia a ingresar a la OTAN y la salida de Kiev de zonas del Donbás había sido criticada por Ucrania.

Luego de que Estados Unidos presentara un plan para avanzar hacia una tregua entre Rusia y Ucrania , delegaciones de Washigton y Kiev se reunieron en Ginebra para "un marco de paz actualizado y perfeccionado " y remarcaron que " cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania ".

La primera presentación incluía pautas estrictas sobre el tamaño máximo del Ejército ucraniano tras el conflicto, la renuncia a ingresar a la OTAN y la salida de Kiev de zonas del Donbás aún bajo control ucraniano, que quedarían como franja desmilitarizada y serían reconocidas de facto como rusas. “No puede haber decisiones fuera del marco de nuestra soberanía, de la seguridad de nuestro pueblo o de nuestras líneas rojas”, había afirmado Rustem Umerov , secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania al conocer la propuesta.

Sin embargo, después del encuentro diplomático llevado a cabo este domingo, Estados Unidos y Ucrania publicaron un comunicado conjunto donde afirmaron que las conversaciones en torno al plan de paz fueron "constructivas, centradas y respetuosas". Además, agregaron que "mostraron avances significativos en la armonización de posiciones y la identificación de próximos pasos claros ".

El diálogo en Ginebra reafirmó "que cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania y lograr una paz justa y sostenible", dicen ambas partes.

"Como resultado de las conversaciones, las partes elaboraron un marco de paz actualizado y perfeccionado", agrega el comunicado, en el que se dice que la "delegación ucraniana reafirmó su gratitud por el firme compromiso de Estados Unidos y, personalmente, del presidente Donald Trump por sus incansables esfuerzos para poner fin a la guerra y a la pérdida de vidas".

En detalle, el comunicado señala además que la aprobación final del plan de paz dependerá de los presidentes de ambos países y remarca que seguirán "trabajando intensamente en propuestas conjuntas en los próximos días", además de mantenerse "en estrecho contacto con sus socios europeos a medida que avance el proceso".

Tras la crítica de Trump, Zelenski celebró los progresos en el plan de paz

Una vez finalizado el encuentro, el primer mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski destacó que se lograron introducir cambios en el plan de paz acordes a la postura de Kiev.

En primera instancia, Ucrania había criticado el plan original de Washington por considerar que era muy favorable a las exigencias rusas a la hora de exigir a Kiev reducir su Ejército, ceder territorio a Moscú y comprometerse a no solicitar nunca la adhesión a la OTAN.

Ante esta reacción inicial, Trump apuntó contra Zelenski y lanzó: “EL LIDERAZGO DE UCRANIA HA EXPRESADO CERO GRATITUD POR NUESTROS ESFUERZOS”, escribió Trump en Truth Social, usando mayúsculas para enfatizar su mensaje. Además, señaló que Europa continúa adquiriendo petróleo ruso mientras Estados Unidos vende “CANTIDADES MASIVAS DE DÓLARES EN ARMAS A LA OTAN, PARA DISTRIBUCIÓN A UCRANIA”.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, adelantó que aún quedan puntos pendientes para revisar en el plan con Ucrania, pero que "ninguno es insalvable" y que confía en que se llegará a un acuerdo.