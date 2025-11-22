Jimmy Kimmel cruzó a Donald Trump tras un nuevo ataque: "Callate, cerdito"

El conductor de TV respondió a los cuestionamientos del presidente estadounidense. El republicano había pedido que lo saquen del aire.

La confrontación pública entre Donald Trump y Jimmy Kimmel volvió a encenderse después de que el presidente estadounidense dedicara otro mensaje agresivo al conductor de ABC . En su plataforma Truth Social , el mandatario calificó al comediante como “vago” y reiteró su pedido para que lo saquen del aire .

La frase motivó una réplica inmediata del presentador , quien devolvió el golpe citando una de las expresiones más polémicas del republicano: “Callate, cerdito” .

Trump volvió a demostrar su hostilidad con los comunicadores que critican su gestión y, en un estilo que después imitó Javier Milei en Argentina, lanzó duros ataques en redes.

“¿Por qué la ABC Fake News sostiene a Jimmy Kimmel al aire, un hombre sin talento y con un rating muy bajo ? ¿Por qué las señales de transmisión todavía lo toleran? Aparte, sus coberturas están totalmente sesgadas. ¡¡¡Saquen a ese vago del aire!!!”, escribió el mandatario.

Kimmel eligió contestar directamente desde su programa. Con ironía, se burló de las acusaciones presidenciales: “Él no deja de decir que tenemos unos ratings malos, y la verdad es que deberían escucharlo, porque si alguien sabe de ratings bajos, ¡es él! Ya intentaste hacerme echar en septiembre, pero eso no funcionó, señor Presidente, admiro su tenacidad”.

Luego avanzó con una propuesta cargada de humor: “Si nos está viendo esta noche, que asumo debe ser así, le propongo esto: yo me voy, cuando usted se vaya. Seremos un equipo. Cabalguemos juntos hacia el atardecer. Pero hasta ese momento, y si me permite tomar prestada una frase suya, cállate cerdito”.

La frase que citó alude a un episodio previo en el que Trump volvió a atacar violentamente a la prensa. En una conversación a bordo del avión presidencial, ante una consulta de Catherine Lucey de Bloomberg sobre por qué no quería publicar archivos vinculados a la investigación sobre Jeffrey Epstein, el mandatario respondió: “Callate. Callate, cerdita”.

Las críticas a Donald Trump

El conflicto entre ambos ocurre apenas semanas después del regreso de Kimmel a la pantalla de ABC. El programa Jimmy Kimmel Live! volvió al aire en septiembre tras ser suspendido por The Walt Disney Company, propietaria de la cadena, luego de que el conductor mencionara al aire un supuesto vínculo entre el asesino del activista conservador Charlie Kirk y el movimiento MAGA.

En su vuelta, Kimmel dedicó su monólogo a cuestionar las maniobras del Ejecutivo. Calificó como “antiestadounidenses” los intentos de Donald Trump de restringir la libertad de expresión. “Este programa no es importante, lo importante es que vivimos en un país que nos permite tener un programa como este”, remarcó ante su audiencia.

También expresó su malestar por el caso reciente de su colega de CBS, Stephen Colbert, quien fue retirado temporalmente del aire. “Saben lo afortunados que somos aquí. Nuestra libertad de expresión es lo que más admiran de este país, y me avergüenza decir que lo daba por sentado hasta que sacaron a mi amigo Stephen del aire”, señaló.

Además, denunció que el gobierno intentó presionar a afiliados de la cadena para censurar su propio ciclo: “Eso no es legal. Eso no es estadounidense. Eso es antiestadounidense”.