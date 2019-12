Inversiones: comprar oro, una alternativa segura y rentable ante el cepo cambiario

En alianza con Digix, la plataforma SeSocio.com “digitaliza” el oro utilizando tecnología blockchain, y permite invertir en un activo seguro, con solidez histórica y de casi suba permanente en su valor. Lleva más de 1.700 transacciones por unos $10 millones.

“Con SeSocio.com podés comprar oro físico que está guardado en bóvedas en Canadá y Singapur, y que realmente lo podés ir a buscar. La idea es que el inversor pueda darle resguardo a sus ahorros en un activo seguro”, explica Guido Quaranta, CEO de la empresa.

Para tener en cuenta, el oro viene teniendo un alza sostenida en su valor, que hoy medido en pesos están en niveles máximos. Según los datos que publica el Banco Central, termina el año cerca de los $20.000 y en el tercer trimestre cotizaba por debajo de los $14.000. Además el precio ya había pegado dos saltos dado que en la primera mitad de 2018 cotizaba cerca de los $6.200.

La forma de invertir Digix Gold Token a través de SeSocio.com, es 100% online y sin monto mínimo. El proyecto facilita la inversión en oro por medio de criptomonedas, de manera que los inversionistas no tienen que preocuparse por la posesión física, ni su almacenamiento. De hecho, para mayor seguridad, desarrolló una “proof of provenance” (prueba de activos), que consiste en una auditoria de las empresas Bureau Veritas y The Safe House sobre la cantidad del oro en las bóvedas.

En la web de SeSocio.com se detalla con mayor precisión el proceso: “Se efectúa la creación de tarjetas de activos en las que se certifica mediante firmas digitales la cadena de custodia, integrada por el proveedor, el custodio y el auditor del metal precioso. Los tokens Digix Gold son creados por medio de un contrato inteligente que recibe tarjetas de prueba de activos y van generando unidades de token por cada gramo de oro. Cada token representa 1 gramo de oro y es divisible hasta 0,001 gramos”.

“El precio del oro viene subiendo muy fuerte en lo que va del año. Es el resguardo de valor más tradicional, pero el público en general no tiene acceso a invertir en oro, no sabe cómo hacerlo. SeSocio.com y Digix lo facilitan”, explica Quaranta.

Desde que rige el control de cambios, los inversores están buscando alternativas a las operaciones tradicionales como la mera compra de dólares. SeSocio.com, como marketplace de inversiones, permite operar en divisa estadounidense y obtener buenas rentabilidades sin las limitaciones del cepo.

A través del crowdfunding, SeSocio.com ofrece a todo tipo de inversores la posibilidad de participar en una amplia variedad de proyectos, que van desde criptomonedas a real estate, y desde moda a espectáculos. En sus cerca de dos años de existencia, lleva fondeados unos 200 proyectos con más de 800 mil transacciones.

A Quaranta le gusta definir a la empresa como un “supermercado de inversiones”. El concepto es simple: los interesados en obtener fondos para un proyecto publican su “producto” - el cual puede ser un desarrollo inmobiliario, un negocio, la construcción de un yate, etc- y quienes quieran invertir pueden hacerlo de forma fácil y sin monto mínimo. La rentabilidad dependerá de cada proyecto.

Una vez que se eligió el proyecto que se quiere apoyar, la transacción se hace con tarjeta de crédito, transferencia o criptomonedas. Para retirarse, se deben vender los tokens en la plataforma de trading. De esa manera, el interesado se puede hacerse de la liquidez, extraerlo a su banco y llevarse la ganancia.