Severo análisis de Roberto Cachanosky de la economía argentina: "Estancamiento con inflación"

En su balance de la gestión, el economista retomó cifras de la inflación, la actividad económica, los empleos formales y el cierre de empresas.

Aunque estudios privados registraron una leve suba mensual en el consumo durante enero del 2026, el incremento inflacionario difundido por el INDEC volvió a encender alarmas entre los analistas del rumbo de la gestión de Javier Milei . En ese marco, el economista Roberto Cachanosky subrayó la necesidad de preguntarse " si la economía argentina está en recesión con inflación ”.

A través de un video publicado en redes sociales, detalló que " a partir de junio del año pasado la inflación está continuamente en ascenso ”. "Viene del 1,5 y termina casi en el 3% en el mes de enero, casi duplicó la tasa de inflación desde junio hasta enero”, remarcó.

Luego divulgó cifras del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que demostrarían que " la economía está totalmente estancada, es plana por completo ”. Por otro lado, pidió observar la caída en los puestos de trabajo que, según la Secretaría de Trabajo y comparando noviembre del 2023 con el mismo mes del 2025, "el sector privado formal perdió 196 mil puestos de trabajo ”.

En simultáneo, mencionó que "desde noviembre del 2023 hasta agosto, que es el último dato que da ARCA, cerraron 15.000 empresas ”. “ No estamos en un proceso ni de recuperación económica, ni de crecimiento ni nada que se le parezca . Estamos en un proceso de aumento de la tasa de inflación con estancamiento en el nivel de actividad económica” , sentenció Cachanosky.

“La actividad, el consumo privado y los salarios reales pujantes son factores que influyen sobre la demanda de pesos” , describió esta semana el Grupo SBS , al señalar que estos tres indicadores también serán clave para reconstruir la remonetización de la economía . En ese sentido, el informe se centra en describir el último dato del EMAE de noviembre , difundido por el INDEC , que cayó 0,3% en términos desestacionalizados . “Con un arrastre de apenas 0,1% dejado por este indicador, se requerirá de crecimiento genuino” , sentenció el documento.

“Damos por sentado que hidrocarburos, minería y agro contribuirán positivamente (aguardamos por más color sobre el impacto de las escasas precipitaciones sobre la cosecha, pero, de momento, el panorama luce positivo), mientras que el desafío pasa por los otros sectores, en especial aquellos trabajo-intensivos. En este sentido, el seguimiento de la actividad en el Congreso respecto a las Sesiones Extraordinarias, donde se tratará la reforma laboral, es clave para evaluar en qué medida podrá impulsar efectivamente la inversión y las contrataciones registradas”, amplió el mismo informe.

Por su parte, desde Adcap también hicieron esta semana mención a la actividad económica: “Como señalamos la semana pasada, los indicadores apuntan a una actividad estancada en el cuarto trimestre de 2025, y las señales tempranas para el primer trimestre de 2026 —provenientes tanto de la agricultura como de los indicadores adelantados de consumo e inversión— muestran un panorama similar”.

Según un último informe de C-P, la política salarial enfrenta varios problemas en simultáneo. En primer lugar, remarcaron que a comienzos del año pasado la imposición de una pauta salarial demasiado exigente generó caídas reales significativas, que “forzaron renegociaciones con mayor nominalidad, desbordando la pauta oficial y reproduciendo una dinámica similar a la observada tras la salida del cepo”.

Como respuesta a eso, “la aceleración de las paritarias responde a la pérdida real acumulada, pero la elevada inflación mensual impide que esta corrección se traduzca en una recuperación del salario real, por lo que la tendencia al estancamiento persiste”. En tercer lugar, señalaron que el proceso de alargamiento de los contratos salariales avanza lentamente y con dificultades, dado que se mantienen negociaciones trimestrales o cuatrimestrales y la necesidad de revalidar la pauta de manera recurrente.

“La política salarial entró en un paréntesis: actualmente no existe una pauta clara, lo que se refleja en la creciente heterogeneidad de las negociaciones”, concluyeron.

El estancamiento de la actividad y de la recuperación de los salarios tuvo además otro correlato en este período: la caída del consumo y la suba del endeudamiento de las familias. Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central, la mora en las financiaciones a las familias alcanzó el 8,8% del total de la cartera, un aumento mensual que llevó el indicador a su nivel más alto desde 2010.