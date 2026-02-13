Los 5 trucos que tenes que conocer de Shein para ahorrar dólares en tu compra + Seguir en









Además de sus precios imbatibles, esta tienda online tiene estrategias increíbles para gastar menos con tus consumos.

Shein es una de las tiendas online que más ganó terreno en los últimos meses. Imagen: Freepik

Shein es una de las tiendas online de moda más populares del mundo, conocida por sus precios bajos, la gran variedad de productos y la facilidad para comprar desde cualquier país. Para muchos usuarios, se convirtió en una opción práctica para renovar el guardarropa por pocos dólares.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin embargo, más allá de sus precios accesibles, existen estrategias y herramientas dentro de la propia plataforma que permiten pagar todavía menos. Con algunos trucos simples, es posible aprovechar descuentos, beneficios y promociones que reducen bastante el total de cada compra.

Shein Esta tienda online está causando furor en Argentina y ofrece descuentos para ahorrar dólares impensados. Imagen: SHEIN Los secretos de Shein para ahorrar dólares Además de las ofertas habituales, la plataforma ofrece varias funciones poco conocidas que ayudan a optimizar el gasto. Conocer estos detalles puede marcar la diferencia entre pagar el precio completo o conseguir un descuento significativo. Entre las que podemos destacar el uso de códigos de descuento, acumulación de puntos, aprovechamiento de pedidos gratis y la sección de ofertas, entre otras.

Acumulación de puntos Shein cuenta con un sistema de puntos que se obtiene comprando, dejando reseñas o simplemente ingresando a la app diariamente. Cada punto tiene un valor equivalente a dinero que puede aplicarse al total de la compra. Este mecanismo funciona como un pequeño cashback: cuantos más puntos acumulás, mayor será el descuento en pedidos futuros, lo que permite abaratar cada compra.

Cupones y códigos para ahorrar Uno de los recursos más efectivos para pagar menos es aplicar códigos promocionales o cupones disponibles dentro de la app o en campañas especiales. Algunos códigos incluso pueden combinarse con otros beneficios, lo que reduce aún más el monto final.

Estos descuentos suelen aparecer en eventos de ventas especiales, redes sociales o secciones internas del sitio. Revisarlos antes de pagar puede generar un ahorro inmediato en dólares. Compras Online Está entre las páginas más utilizadas por los argentinos para hacer compras. Imagen: Freepik Envíos gratuitos La tienda suele ofrecer envíos gratuitos al superar cierto monto o durante promociones específicas. Planificar las compras para alcanzar ese mínimo puede evitar costos extra. También hay campañas temporales o fechas especiales donde el envío sin cargo aparece como beneficio adicional, algo clave para reducir el gasto total en dólares. Ofertas Shein mantiene una sección permanente de liquidaciones con prendas rebajadas, a veces con descuentos importantes. Revisarla con frecuencia permite encontrar productos a precios muy inferiores al original. Además, las ofertas se actualizan regularmente, por lo que buscar antes de comprar puede ayudar a detectar oportunidades que no aparecen en el catálogo principal. Registro en la página y promociones en línea La plataforma suele enviar promociones, cupones y novedades a quienes se registran o siguen sus comunicaciones. Estas campañas incluyen descuentos exclusivos o beneficios temporales. Mantenerse atento a esas notificaciones permite acceder a rebajas adicionales y aprovechar oportunidades que no siempre están visibles para todos los usuarios.

Temas Dólar