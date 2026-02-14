Reforma laboral: qué hay detrás del traspaso de la Justicia del Trabajo de Nación a CABA

El convenio firmado por el Ejecutivo nacional y el gobierno porteño prevé la transferencia de recursos y competencias del Fuero Laboral nacional a la órbita porteña. Tras su aprobación en el Senado, deberá ser tratado por Diputados y por la Legislatura porteña. La opinión de judiciales y los objetivos que persigue el acuerdo.

En la madrugada del jueves, el Senado de la Nación dio media sanción al convenio firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, para traspasar a la Justicia laboral desde la órbita de Nación a la de CABA . El proyecto se sumó a última hora al temario legislativo que tenía a la reforma laboral como principal protagonista. Cuál es la discusión que vincula el tratamiento de ambas iniciativas y la postura de los actores involucrados.

De forma sorpresiva y sin preanuncios, pero luego de más de un año de reuniones y negociaciones, el gobierno de Javier Milei y la administración de Jorge Macri sellaron el martes pasado el acuerdo para transferir a la Capital Federal la competencia y los recursos para administrar autonómicamente las causas del mundo del trabajo que se originan en el distrito, donde buena parte de las empresas tienen sus sedes.

Para entrar en vigencia, tanto la Constitución nacional como su contraparte porteña prevén que sea validado por el Congreso y por la Legislatura. El primer paso se dio anoche, a las apuradas, con Patricia Bullrich como articuladora de las gestiones. La senadora logró que sea incluido, pese a la resistencia del entorno de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel , desde donde pugnaban para que el texto haga su recorrido habitual: primero el debate en comisión, luego dictamen y, recién ahí, su envío al recinto.

El texto fue incorporado como un anexo dentro del proyecto de reforma laboral. "Ya tengo los votos" , había dicho la exministra a la prensa acreditada, luego de defender la estratagema utilizada para que sea tratado. Finalmente, fue aprobado en conjunto con la reforma laboral, que cosechó 42 votos a favor y 30 en contra.

El tratamiento por parte del Congreso es un segundo paso formal y legal luego de la aprobación de la ley 6789 en diciembre 2024 por la Legislatura porteña, la cual habilitó la creación del fuero mediante el emplazamiento de diez juzgados de Primera Instancia del Trabajo y la Cámara de Apelaciones del Trabajo, conformada por dos salas. Así las cosas, ahora deberá ser refrendado por Diputados. Y luego, si tiene éxito, volver al Palacio porteño para su confirmación.

Pero, ¿Qué hay detrás de la relación entre la iniciativa laboral y el traspaso de las competencias judiciales a la órbita porteña? Luego de la celebración de la media sanción, funcionarios porteños pusieron el foco, en primer lugar, en la autonomía de CABA como una materia pendiente tras la reforma constitucional de 1994.

En los papeles, el convenio plantea que, una vez consumado el traspaso, los expedientes activos previos a la sanción y los conflictos colectivos y de competencia federal -negociación colectivas, convenios colectivos y acciones sindicales- continuarán bajo el designio del fuero nacional, pero la justicia porteña comenzará a tomar, inicialmente, los nuevos casos sobre conflictos individuales.

Además, determina el cierre del Fuero Nacional Laboral con sede en CABA a raíz de "la pérdida de competencia" que se generará a través del traspaso. Según aclararon desde el GCBA, el traspaso es "sobre las competencias", por lo que "no incluirá a las personas". Ambas partes manifestaron su optimismo en cuanto a lograr un traspaso en el corto plazo.

Por parte de CABA, al frente de las negociaciones con Nación estuvo el ministro Tapia, quien fuera Secretario de Legal y Técnica de Macri en su etapa como intendente de Vicente López. En los despachos de Uspallata defendieron el traspaso de la Justicia del Trabajo. Aseguran, sin miramientos, que "corresponde que el Fuero Laboral dependa de CABA" ya que permitirá "honrar la autonomía de la Ciudad", una deuda que lleva más de 30 años y que aún tiene otros capítulos por cumplir, como el traspaso del Servicio Penitenciario, tarea que el gobierno porteño también lleva adelante y que está próxima a efectivizarse tras la sanción de las leyes porteñas que crearon el nuevo sistema carcelario, punitivo y de reinserción porteño.

Pero al mismo también no dudan en señalar que, una vez que se implemente en su totalidad el nuevo fuero, se reducirán los tiempos de resolución de las causas. "Sin dudas que se acelerarán los tiempos", señalan y argumenta que "en términos comparativos" la Justicia de la CABA "es más eficiente, más expedita, con mejor infraestructura, más tecnológica".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabinoTapiaBA/status/2021914603244949817&partner=&hide_thread=false El traspaso de las competencias laborales a la Ciudad ya tiene media sanción.



Desde el primer día lo dijimos: la Ciudad debe ser plenamente autónoma. La Corte lo ratificó en el Fallo Levinas y, ahora los legisladores empezaron a saldar una deuda de más de 30 años con los… — Gabino Tapia (@GabinoTapiaBA) February 12, 2026

La reforma laboral y la industria del juicio

De fondo, tanto en Nación como en CABA vinculan la aprobación de la reforma laboral y el traspaso judicial a un objetivo en común: reducir la litigiosidad. La propia Bullrich había planteado que el proyecto de "modernización" busca combatir lo que denominan como la "Industria del Juicio".

En diálogo con Net TV, el jefe de Gobierno afirmó que en el Fuero Laboral se ha desarrollado "una teoría de multas e indemnizaciones descontroladas" que son un "negocios para algunos estudios de abogados" que "inflan costos para cobrar honorarios altos". "Eso fundió a mucha gente o la llevó a no animarse a dar laburo, que es la peor solución que podemos tener", se quejó.

El jefe de Gabinete de CABA, Gabriel Sánchez Zinny, terminó de sellar la idea del alcalde en una publicación en redes sociales en la que afirmó, sin vueltas, que con el traspaso de las competencias "se termina la industria del juicio en la Ciudad". "Durante años la capacidad de emprender de PYMES y comercios fue perjudicada por la industria del juicio. Con el traspaso del fuero laboral a la órbita de la Ciudad, se termina la persecución sistemática a los empleadores", añadió.

Desde Nación buscan acelerar los tiempos de aprobación del convenio al calor de la eventual sanción de la reforma laboral. En un principio, la garantía del traspaso se había formalizado en un artículo incluido en el texto original del proyecto que se iba a tratar en diciembre. Pero al no contar con los votos, se frenó su discusión. Finalmente, el texto pasó a las extraordinarias de febrero, lo que dio tiempo a las partes para que negocien los últimos detalles del convenio, que fue suscripto horas antes del debate en el Senado.

maia volcovinsky Maia Volcovinsky, secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación.

La reacción de los judiciales y de la oposición

La urgencia respondió a la oportunidad de aprovechar la ventana legislativa, pero también a la necesidad de avanzar en su implementación. En el Gobierno nacional buscan preparar el terreno para que las eventuales presentaciones judiciales de parte de trabajadores afectados por los cambios legislativos no recaigan en el fuero actual, al que consideran como "anti empresa" y "cercano al kirchnerismo", sino en el nuevo. "Por lo menos admiten que no es un tema de la autonomía de la Ciudad, sino que es para tener jueces pro-empresa designados por Macri", dijo a Ámbito una importante fuente legislativa del peronismo.

"Lo que quieren es trabajadores que acepten la violación de sus derechos, que los empresarios que violan la ley no sean llevados a la justicia y paguen los salarios, horas extra o indemnizaciones que deben", se quejaron desde el PJ. Consideran que actualmente abunda la evasión laboral y el incumplimiento de las leyes laborales y los derechos de los trabajadores. Pese a ello, aseguran que el porcentaje de trabajadores que va a reclamar a la justicia "es muy ínfimo" y "es todavía más ínfimo el de algún abuso judicial".

De todas maneras, su entrada en vigencia debe ser "progresiva" y "ordenada". Los recursos se irán transfiriendo mientras avance su implementación, aunque el traspaso deberá estar cumplimentado en un plazo de 180 días desde su aprobación definitiva. En 2025, el Consejo de la Magistratura de CABA inició los procedimientos para la puesta en funcionamiento de la nueva instancia judicial local mediante la implementación de concursos para seleccionar a los futuros jueces y juezas. Unas 1.250 personas se inscribieron en los seis concursos.

En el interin se abrió un frente de disputa con el Poder Judicial, desde donde reniegan del traspaso. La puesta en marcha del fuero generó alarma en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que mediante una cautelar logró la suspensión preventiva de su implementación. Días atrás, luego de la firma del convenio, los magistrados se expresaron "en estado de alerta máxima", lo calificaron como un "intento de avasallamiento" y rechazaron "enérgicamente toda medida que, por medios directos u oblicuos, pretenda avanzar hacia la disolución del fuero laboral nacional".

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación también se expidió en rechazo a la transferencia. El traspaso, según afirman desde CABA, implica competencia pero no personas. Maia Volcovinsky, secretaria adjunta, afirmó a Ámbito que los trabajadores del fuero laboral "están muy angustiados" por el panorama que se les presenta por delante y adelantó que el gremio está "en estado de alerta y movilización". "El próximo jueves nos movilizamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedirle que asuma una postura en defensa de su fuero del trabajo", dijo advirtió que si es necesario irán ante fueros nacionales e internacionales.

"La Justicia del Trabajo es el último resorte que tiene un trabajador y una trabajadora para conseguir que sean reconocidos los derechos que le fueron violados. Ahora, sumado a los demás artículos de la ley q se están votando, no se va a poder ni eso. Nada va a limitar a un empresario en el abuso de su posición de poder. Ni un juez. El resultado va a ser una innumerable cantidad de circunstancias donde se va a pretender pisotear la dignidad humana del trabajador y la trabajadora", continuó la representante gremial, que argumentó que la demora en las causas es debido a que el fuero tiene 50% de vacantes de magistrados sin cubrir. "Eso es también una política en contra de los trabajadores que silenciosamente se viene desplegando", denunció.

Volcovinsky también emparentó la decisión de Nación de traspasar a CABA la Justicia laboral con el avance de la reforma laboral y las eventuales presentaciones contra su aplicación. Recordó en ese sentido que el freno a iniciativas de Javier Milei, entre ellas, el capítulo laboral del decreto 70/23. "Este mismo fuero del trabajo es el que puso un límite también a varios decretos del gobierno nacional en materia laboral. Desguazar la justicia laboral en estos tiempos es también herir gravemente el sistema republicano", sentenció.

Del lado libertario no se hicieron eco de las críticas. Por el contrario, en las últimas horas salieron a colgarse la medalla del traspaso. La jefa de bloque porteño de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez, lo definió como "un hecho histórico" y no dudó en asegurar que fue gracias a "una decisión del presidente Javier Milei". "En todas las provincias la justicia laboral es local, pero la Ciudad era la única excepción. Esto no era lógico. No era eficiente. Ni correcto", dijo y, en sintonía con el GCBA, aseguró que representará "más autonomía, cercanía, agilidad y previsibilidad para los porteños". Sea como fuere, el PRO contará con sus números para cuando se trate en la Legislatura, aunque deberá apelar a otras bancas para llegar a la aprobación.

Gabriel Bornoroni y Cristian Ritondo La bancada del PRO en Diputados, a cargo de Cristian Ritondo, trabaja codo a codo con La Libertad Avanza para la sanción de la reforma laboral y del convenio entre Nación y CABA. HCDN

Diputados, el próximo paso del convenio

Mientras tanto, el Gobierno se prepara para sancionar el convenio en Diputados. El objetivo es que sea tratado en las próximas semanas, antes de que culmine el período de extraordinarias. En diálogo con Ámbito, una fuente parlamentaria del bloque PRO que conduce Cristian Ritondo aseguró que trabajarán para que el acuerdo sea aprobado.

"Para nosotros es bastante claro. La Ciudad tiene que ejercer plenamente su autonomía. Esto no es algo nuevo ni improvisado: viene desde la Constitución del 94 y ya hubo avances con el traspaso en materia penal y civil. Lo de laboral es un paso más en ese mismo camino"", señalan en los despachos amarillos del Congreso.

Además afirman que no se trata de "una discusión chiquita ni partidaria" sino que apunta a "ordenar una situación que estaba desfasada". "No tiene sentido que la Ciudad no tenga las mismas competencias que cualquier provincia. Creemos que bien implementado puede ayudar a tener una justicia laboral más cercana y más ágil", agregan. Volcovinsky dejó entrever otro escenario: "Si los tiempos de la justicia se van a acelerar para emitir fallos inclinados en contra de los trabajadores, el resultado es peor que en una película de terror".