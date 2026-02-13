Inflación de enero 2026: cómo varió en cada provincia y qué rubros tuvieron mayor incidencia

En enero de 2026 , cuatro provincias registraron un Índice de Precios al Consumidor (IPC) más alto que el registro nacional , que marcó 2,9%; Jujuy, CABA y Chaco anotaron 3,1% en cada caso, mientras que Mendoza tuvo un 3%.

Esto significa una fuerte disparidad entre los resultados con otras provincias. De hecho, hubo otras seis —Tucumán, Santa Fe, Neuquén, San Luis, Córdoba y Río Negro— que exhibieron incrementos inferiores al nacional , según registró el informe de Politikon Chaco.

El documento también resaltó una "considerable heterogeneidad de resultados" en lo que respecta a la dinámica del IPC respecto al mes pasado .

"CABA fue el distrito con la mayor aceleración, con un incremento de 0,4 puntos porcentuales, seguida por Jujuy (+0,2 p.p.), Mendoza (+0,2 p.p.) y Chaco (+0,1 p.p.). Por su parte, Santa Fe y Neuquén registraron en enero la misma variación que en diciembre de 2025. En sentido contrario, Tucumán (-0,1 p.p.), Río Negro (-0,1 p.p.), San Luis (-0,5 p.p.) y Córdoba (-0,6 p.p.) desaceleraron respecto del mes previo, con mayor intensidad en los dos últimos casos", detalló.

Con respecto a la variación interanual , solo tres provincias muestran una superior al 32,4% nacional: Neuquén (37,2%), San Luis (33,6%) y Córdoba (33,2%) ; mientras tanto, el resto de los distritos se ubicó por debajo del nivel general nacional, con Río Negro al fondo del ranking (22,8%).

alimentos precios inflacion frutas verduras.jpg Reuters

Los motivos detrás de estos desempeños por cada provincia

En la mayoría de provincias se puede observar la incidencia del rubro Alimentos en el porcentaje final. Por ejemplo, tanto servicios —Recreación y Cultura con +8,1 p.p.—, como la variación en Alimentos (+1,6 p.p.) fueron los principales componentes que provocaron la suba de 0,4 p.p. en CABA.

En Jujuy, contribuyeron Vivienda y Servicios Públicos (+2,0 p.p.) y Alimentos (+0,9 p.p.), mientras que en Mendoza fueron Educación (+3,4 p.p.), Vivienda y Servicios Públicos (+2,0 p.p.) y Alimentos (+0,4 p.p.). Por otra parte, Transporte y Comunicaciones (+3,3 p.p.), Atención de la salud (+1,5 p.p.) y Alimentos (+0,3 p.p.) fueron los factores principales del aumento en Chaco.

En los casos de mayor desaceleración como Tucumán, "si bien Comunicación registró una fuerte aceleración (+7,2 p.p.), Transporte desaceleró con mayor intensidad (-13 p.p.) tras el salto de diciembre. Además, Alimentos redujo levemente su ritmo de aumento (-0,3 p.p.)".

Asimismo, Río Negro marcó una desaceleración en Transporte (-2,5 p.p.) y Esparcimiento (-5,2 p.p.), mientras que San Luis lo hizo en Alimentos (-1,2 p.p.) y en Transporte y Comunicaciones (-1,4 p.p.).

Qué canasta mide cada provincia

En el marco de la polémica por la suspensión de la actualización del índice de precios y la salida de Marco Lavagna como director del INDEC, el relevamiento encontró diferencias en las formas de medir cada canasta según la provincia.

CABA, Córdoba y Neuquén construyen sus IPC con ponderadores derivados de la ENGHo 2017-2018, es decir, recientes. En cambio, Chaco, Jujuy, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Tucumán continúan utilizando ponderaciones basadas en la ENGHo 2004-2005, con patrones de consumo más atrasados.

El caso más particular es Río Negro, ya que es la única provincia donde su IPC no incluye ponderaciones, sino que se considera que cada producto o servicio tiene el mismo peso dentro del gasto.