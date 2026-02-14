Detuvieron en Miami al periodista Eduardo "Quique" Felman: investigan presunto lavado de activos

La investigación judicial también incluiría la participación de varios jugadores. Podría haber más detenciones a futuro.

El periodista deportivo Enrique “Quique” Felman fue detenido en la ciudad de Miami , en el estado de Florida , en el marco de una investigación judicial en Estados Unidos vinculada a presuntas maniobras de lavado de activos relacionadas con el mundo del fútbol y el juego . También habría diversos jugadores involucrados.

La información se conoció este viernes por la tarde a través de la red social X , donde el conductor Ángel de Brito adelantó la noticia. Horas más tarde, confirmó que el periodista recuperó la libertad tras el pago de una fianza , aunque la causa continúa en trámite.

De Brito había anticipado el alcance del caso al señalar: “Escándalo con periodistas deportivos . Se abrió una investigación en Estados Unidos por lavado de activos. Hay varios exjugadores y personas vinculadas a futbolistas y ex del seleccionado , involucrados en maniobras sospechosas”.

Según detalló, el esquema bajo investigación incluía viajes a Las Vegas , donde deportistas eran convocados para supuestas “presencias” en casinos. Allí, de acuerdo con la versión difundida, se les imponían condiciones estrictas para participar en determinadas dinámicas de juego .

“Invitaban a jugadores para ‘presencias en casinos en Las Vegas’, cuando llegaban les ponían las siguientes condiciones: que tienen que jugar para otra gente ; que no se puede jugar ahí si no te dan orden de jugar; que no podés jugar a nada con tu plata en el mismo casino; que no se puede tomar alcohol mientras jugás; que hay que comportarse bien; que hay cámaras por todos lados y nos filman, por las dudas que te quedes con alguna ficha o algo del casino. Hay que abrir una cuenta para que nos habiliten a jugar; las cuentas son personales”, precisó.

La detención y la situación judicial

Según informaron ofciialmente, Felman tendrá una audiencia el próximo 17 de febrero para determinar cómo continuará el proceso.

En el portal oficial del gobierno del Condado de Miami-Dade figuró inscripto bajo la categoría “Fugitive Warrant-Out of State Extradite”, es decir, con una orden de arresto previa emitida fuera del estado. La detención ocurrió el 2 de febrero, al arribar a Estados Unidos.

En el programa LAM, la conductora Denise Dumas explicó que Felman había viajado junto a su hija para celebrar sus 15 años cuando fue interceptado en el aeropuerto. “Lo estaban esperando”, señaló.

El presunto rol de periodistas y exfutbolistas

En el mismo ciclo televisivo se agregaron detalles sobre la modalidad investigada. Según indicaron, los deportistas recibían pagos que iban desde u$s 5.000 hasta u$s 75.000, además de pasajes y estadía incluidos, para participar en actividades en el casino Resorts World Las Vegas.

“El nexo eran periodistas deportivos, quienes ganaban un extra por llevarlos. Las condiciones eran: jugar para otra gente cuando ellos te decían. No podían jugar con dinero propio, sino solo con las fichas. Las reglas eran para todos por igual”, explicaron.

También trascendió que habría preocupación entre otros profesionales del ámbito deportivo y exjugadores ante la posibilidad de nuevas detenciones o citaciones judiciales.

Fianza y libertad provisoria

Desde Estados Unidos, el periodista Ronen Suarc informó que Felman estuvo alojado en el Miami-West Detention Center (MWDC), un centro de detención primario en Miami.

Según detalló la panelista Julieta Argenta, la fianza fue fijada en u$s 130.000, suma que habría sido aceptada por la Justicia estadounidense, permitiendo que el periodista recuperara la libertad de manera provisoria. Se indicó además que se habría ofrecido un departamento como garantía para regresar a la Argentina.

La investigación continúa abierta y se espera que en la audiencia prevista se definan los próximos pasos procesales. Mientras tanto, el caso generó fuerte repercusión en el ámbito periodístico y deportivo, ante la posible implicancia de otras figuras vinculadas al fútbol argentino.