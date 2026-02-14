El consumo abrió el 2026 con un leve rebote mensual y nueva caída interanual

Registró una mínima suba en el último mes del 0,1%. Sin embargo, acumula una baja del 1,5%.

El arranque de 2026 mostró un consumo privado sin fuerza expansiva y con señales de fragilidad. Las familias priorizaron decisiones “defensivas” para proteger el bolsillo ante la ausencia de un motor claro que dinamice la economía.

De acuerdo con la información relevada por la Agencia Noticias Argentinas, la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP) difundió su Índice de Consumo Privado (ICP-UP) , que en enero registró una suba mínima del 0,1% mensual en términos desestacionalizados.

El dato permitió cortar la racha negativa del último semestre, aunque no cambió el panorama general : en la comparación interanual, el indicador cayó 1,5% , marcando el segundo retroceso consecutivo tras diciembre.

“El comportamiento del índice sugiere que el gasto de los hogares continúa atravesando una fase de cautela, con dinámicas heterogéneas entre rubros y sin un motor claro de expansión”, señaló Gabriel Foglia , decano de la Facultad de Negocios de la UP.

El informe exhibió un escenario dispar entre sectores, con retrocesos en bienes esenciales y leves avances en otros segmentos.

Bienes durables

Enero interrumpió la racha positiva del sector automotor: el patentamiento de autos cayó 4,2% interanual, tras 17 meses consecutivos de crecimiento. En contraste, la venta de motos sostuvo un desempeño firme, con un alza del 15,3% frente al mismo mes del año anterior.

Consumo masivo

El ajuste en los hogares impactó directamente en la mesa. El consumo de carne vacuna retrocedió 6,5% interanual y cerró el semestre en terreno negativo. Como contracara, las ventas de combustibles mostraron una recuperación del 3,8% hacia fines de 2025, lo que aportó algo de dinamismo al segmento.

Recreación y servicios

El sector gastronómico volvió a evidenciar debilidad. El índice de restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires cayó 2,3% interanual en diciembre, reflejando la menor disposición a gastos no esenciales.

Bienes semidurables

Fue uno de los rubros más estables. Las ventas en jugueterías, indumentaria y calzado registraron leves subas, aunque sin consolidar una tendencia expansiva.

Sin señales de recuperación

A nivel general, los indicadores económicos tampoco ofrecieron señales claras de recuperación sostenida. La recaudación real del IVA retrocedió 3,1% interanual y acumuló su tercer mes consecutivo en baja.

En paralelo, aunque el crédito vinculado al consumo permaneció en terreno positivo, mostró desaceleración. Las compras con tarjeta de crédito crecieron 11,7% interanual en enero, lejos de las subas cercanas al 20% que se habían observado hacia fines de 2025.

El panorama actual describió un consumo atravesado por la prudencia y la moderación del gasto. La dinámica evidenció que los hogares priorizaron erogaciones básicas y postergaron decisiones de mayor compromiso financiero.

Para revertir este escenario de estancamiento, los analistas coinciden en que será necesario reactivar el dinamismo económico y generar condiciones que permitan abandonar la lógica defensiva que predominó en el inicio de 2026.