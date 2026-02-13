La UIA llevó a Luis Caputo un plan para reactivar la economía: qué dice la propuesta

La entidad fabril se reunió con el ministro de Economía este viernes con el propósito de acercarle propuestas para impulsar la reactivación. Cuáles son los principales lineamientos del plan.

Los dirigentes de la UIA junto con Luis Caputo en el Ministerio de Economía.

“Si no se reactiva el consumo, si no hay crecimiento, el programa económico no aguanta y esto termina mal”, esta es la reflexión de uno de los empresarios más importantes del país, pero no es el único. No son pocos los hombres de negocios que, sotto voce, plantean su preocupación por la marcha del plan gubernamental.

En este sentido, la Unión Industrial Argentina se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo , este viernes con el propósito de acercarle propuestas para impulsar la reactivación.

"Excelente reunión con el titular de la UIA, Martín Rappallini , Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués. Hablamos de la importancia de la reforma laboral, en particular del FAL, de la medidas para reducir los costos de la industria del juicio, el régimen de nuevo empleo que reduce los aportes patronales a tan solo 2% por los próximos 4 años, y del RIMI para Pymes, expresó Caputo tras el encuentro.

Para el ministro, los cambios implementados, junto con la ley de Inocencia fiscal, serán "fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país", donde apuntan a que prevalezca "la creación de empleo, mejores salarios, y una mayor apertura al comercio con el mundo". Además, Caputo comentó que dialogaron sobre la importancia de reducir la carga impositiva "principalmente en provincias y municipios", para que las industrias "puedan ser más competitivas".

La actividad se estancó en 2025 , los niveles de noviembre pasado se encuentran en el mismo nivel que un año atrás y diciembre habría vuelto a caer, según Eco Go. La consultora que dirige Marina Dal Poggetto calcula que el promedio de la economía volvió a crecer 4,1% el año pasado, pero producto del arrastre que dejó 2024.

El último dato sobre utilización de la capacidad instalada en la industria, correspondiente a diciembre último, fue de 53,8%, nivel que resulta inferior al 56,7% registrado doce meses atrás, que ya de por sí era un nivel bajo. En los sectores vinculados a la producción se considera que Caputo es uno de los funcionarios más predispuestos a escuchar sus reclamos.

El plan de la UIA para el Gobierno

uia.png La UIA trabaja un proyecto de ley para reducir impuestos.

Las iniciativas que llevó la central fabril al titular del Palacio de Hacienda incluye rebaja en los costos laborales no salariales, entre las que se destacan la posibilidad de tomar a cuenta del IVA los aportes patronales, de forma de complementar el incentivo del 4% previsto en la nueva legislación laboral para nuevos empleos.

Además, incluyen la implementación de un mecanismo conveniente de financiamiento en cuotas con el propósito de estimular el consumo (semejante al Ahora 12, pero sin que implique subsidios estatales).

Durante el encuentro analizaron propuestas para fomentar las exportaciones. Por un lado, plantearon continuar con la "eliminación de los derechos de exportación en sectores pendientes" y evaluar "el aumento de reintegros a exportaciones, especialmente MOI y alimentos".

En lo que respecta a sectores industriales vinculados a la construcción, evaluaron "medidas específicas para reactivar la compra de insumos para la construcción realizados a través de la devolución del IVA en consumos con tarjeta de crédito y débito", según informó la UIA en un comunicado.

También se abordaron medidas que apuntan a aliviar a las PyMES en términos de financiamiento productivo, tales como la utilización de fondos nuevos del FAL (Fondo de Asistencia Laboral) y posibles esquemas de crédito para capital de trabajo y consumo con garantía del hogar.

Asimismo, le elevaron al ministro la necesidad de fortalecer controles ante la subfacturación de importaciones que, según afirman, ingresan "a precios desleales", en un contexto de desvíos de comercio y sobrecapacidad productiva a nivel global. También plantearon la necesidad de "agilizar la devolución de saldos acumulados para el sector industrial y la evaluación de nuevos planes de suspensión de embargos para PyMES, en términos de alivio fiscal y financiero".

Uno de los problemas que enfrenta la producción es “el elevado peso de los impuestos”, señalan los empresarios. Al respecto, la UIA está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para lograr una baja de la presión tributaria, tanto nacional como provincial.

Los empresarios consideran que aligerar la carga impositiva es fundamental en momentos en que la conducción oficial está dispuesta a seguir abriendo la economía. Y entienden que en este proceso es decisiva la adhesión de las provincias, ya que de poco serviría una baja en los tributos nacionales si se mantiene la elevada y distorsiva carga de los impuestos que se cobran en el interior.

De no avanzarse con esta rebaja en los impuestos, los empresarios argumentan que seguirá habiendo incentivo para que las firmas se trasladen al exterior. Ponen como ejemplo que la intención de desarrollar en la Argentina un polo audiovisual se vio frustrada porque resulta mucho más conveniente filmar en Uruguay o Colombia donde es menor la incidencia de los impuestos.

Desde el Ministerio de Economía se comprometieron a analizar las propuestas y a continuar el diálogo técnico para evaluar la implementación de las medidas.

Empresas en problemas

Industria textil.jpg La industria textil es de las más afectadas por la apertura de la economía.

La preocupación de la UIA responde a los serios problemas que están atravesando no sólo las pequeñas y medianas fábricas, sino también importantes grupos industriales.

En este sentido son conocidos los problemas del sector textil, que afectan al conjunto de las empresas. En esta actividad se argumenta que no es que la producción industrial sea ineficiente, sino que es particularmente golpeada por la presión impositiva al ser una de las cadenas de valor más extendidas. “Por esta razón, explican, en La Salada, donde todo se vende en negro, los precios de la ropa son equiparables a los de los productos chinos”, argumentan.

Otro de los rubros afectados es el siderúrgico, donde hay firmas que, según fuentes del sector, registran una disminución de 50% en las ventas como consecuencia de “la peligrosa combinación de apertura y caída de la demanda”.

En ramas como neumáticos el avance de las importaciones se siente con intensidad, al punto que cálculos privados estiman que los productos provenientes del exterior hoy llegan a representar el 85% del mercado.

El consumo masivo no escapa a este retroceso porque la competencia importada también está desplazando a la oferta nacional.