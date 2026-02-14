Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 14 de febrero.
Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 14 de febrero
Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 14 de febrero.
Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de ayer, viernes 13 de febrero
Nacional
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 9496
- 2: 0287
- 3: 1298
- 4: 7256
- 5: 2151
- 6: 0579
- 7: 4859
- 8: 6268
- 9: 4837
- 10: 8372
- 11: 2298
- 12: 5036
- 13: 6980
- 14: 7984
- 15: 9655
- 16: 9670
- 17: 0922
- 18: 9114
- 19: 7148
- 20: 1177
Letras de la Nacional: GJQV
Provincia
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 0796
- 2: 5228
- 3: 5673
- 4: 8287
- 5: 6624
- 6: 7746
- 7: 0836
- 8: 3249
- 9: 3787
- 10: 5369
- 11: 7334
- 12: 8233
- 13: 5369
- 14: 5743
- 15: 8837
- 16: 1350
- 17: 0545
- 18: 8678
- 19: 2496
- 20: 0928
¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.
