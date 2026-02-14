SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

14 de febrero 2026 - 09:00

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 14 de febrero

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 14 de febrero.

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 9496
  • 2: 0287
  • 3: 1298
  • 4: 7256
  • 5: 2151
  • 6: 0579
  • 7: 4859
  • 8: 6268
  • 9: 4837
  • 10: 8372
  • 11: 2298
  • 12: 5036
  • 13: 6980
  • 14: 7984
  • 15: 9655
  • 16: 9670
  • 17: 0922
  • 18: 9114
  • 19: 7148
  • 20: 1177

Letras de la Nacional: GJQV

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 0796
  • 2: 5228
  • 3: 5673
  • 4: 8287
  • 5: 6624
  • 6: 7746
  • 7: 0836
  • 8: 3249
  • 9: 3787
  • 10: 5369
  • 11: 7334
  • 12: 8233
  • 13: 5369
  • 14: 5743
  • 15: 8837
  • 16: 1350
  • 17: 0545
  • 18: 8678
  • 19: 2496
  • 20: 0928

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

