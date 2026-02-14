Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 14 de febrero

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 14 de febrero.

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 0796

2: 5228

3: 5673

4: 8287

5: 6624

6: 7746

7: 0836

8: 3249

9: 3787

10: 5369

11: 7334

12: 8233

13: 5369

14: 5743

15: 8837

16: 1350

17: 0545

18: 8678

19: 2496

20: 0928

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.