El BCRA registró la mayor compra semanal de dólares desde enero de 2025 y extendió a 30 ruedas su racha positiva









La autoridad monetaria compró u$s615 millones en la semana, con un saldo de u$s42 millones este viernes, mientras las reservas brutas treparon a u$s45.158 millones y el dólar mayorista rebotó tras seis bajas consecutivas.

Banco Central (BCRA).

Con un dólar más demandado, el Banco Central (BCRA) mantuvo su presencia firme en el mercado cambiario y consolidó una racha que ya se transformó en uno de los datos salientes del frente monetario en el inicio del año. La autoridad monetaria cerró este viernes con una compra de u$s42 millones, lo que permitió extender a 30 ruedas consecutivas con saldo positivo su intervención en el mercado oficial.

En el acumulado semanal, el BCRA terminó con un saldo comprador de u$s615 millones, el más elevado desde enero de 2025, en una señal que el mercado sigue de cerca en medio de las tensiones por la dinámica inflacionaria.

Impacto en reservas Las compras tuvieron reflejo en el stock de reservas. Las brutas subieron este viernes u$s102 millones y cerraron en u$s45.158 millones. En el balance semanal, el incremento fue de u$s218 millones, consolidando una mejora en el nivel de activos internacionales.

Si bien el avance de las reservas no replica en forma directa el monto comprado en el MULC -por factores como pagos de deuda, movimientos del sector público y variaciones en cotizaciones-, la racha compradora refuerza el mensaje oficial de acumulación en un contexto donde el Gobierno busca sostener la estabilidad cambiaria.



Dólar: rebote tras seis bajas, pero fuerte caída semanal El dólar oficial rebotó este viernes luego de seis bajas consecutivas, aunque en la semana acumuló una caída superior a los $30. Desde que comenzó el año, el tipo de cambio mayorista cede casi 4%.

Las bajas recientes se dieron pese al mal dato de inflación conocido el martes y en medio de la media sanción de la reforma laboral, que fue bien recibida por el mercado. En este escenario, el dólar mayorista repuntó a $1.399,50, con una suba de $4,5 tras haber perforado el jueves el umbral de los $1.400 por primera vez desde el 17 de noviembre. En la semana, acumuló un descenso de $32,50 (-2,3%). La brecha contra el techo de la banda se ubica en 13,3%, niveles similares a los de julio pasado. En el segmento minorista, el dólar que se vende en el Banco de la Nación Argentina subió $5 hasta $1.420, mientras que el promedio informado por el BCRA cerró en $1.420,64. Por su parte, el dólar blue terminó estable en $1.440, mientras que el dólar cripto -que opera las 24 horas- cotiza a $1.467,61, según Bitso.