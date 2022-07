Los anuncios de Silvina Batakis: equilibrio fiscal, tarifas, dólar y FMI

Live Blog Post

Batakis: "Debemos dar orden y equilibrio a las finanzas"

La ministra de Economía insistió en la necesidad de tener control sobre el gasto y para eso anunció que habrá medidas para frenar el incremento del gasto público.

"No vamos a gastar más de lo que tenemos", afirmó Batakis y en ese marco dijo que la administración pública no aumentará el gasto por encima de la inflación y que no habrá nuevos ingresos de personal al Estado.