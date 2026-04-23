Las reservas del BCRA superaron los u$s46.000 millones y tocaron máximos de un mes y medio

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a cerrar con saldo positivo en el mercado cambiario al comprar u$s194 millones este jueves 23 de abril , en una jornada en la que las reservas internacionales brutas superaron los u$s46.000 millones. Con un incremento diario de u$s326 millones , el stock alcanzó los u$s46.167 millones , consolidando la tendencia de recomposición de divisas.

De esta forma, la entidad acumula en abril compras por u$s2.299 millones , mientras que en lo que va de 2026 el saldo comprador asciende a u$s6.681 millones. El promedio diario se ubica en torno a u$s90 millones tanto en el año como en el mes, lo que refleja una racha sostenida de intervención oficial en el Mercado Libre de Cambios (MLC), con fuerte presencia en las últimas ruedas.

En paralelo, el dólar mayorista avanzó 1,02% y se ubicó en $1.392 , en un contexto de tasas en leve alza . La TAMAR subió a 22,5% desde 22,4%, mientras que la Badlar escaló a 22% desde 21,81%.

El crecimiento de los préstamos bancarios en dólares representa una de las fuentes principales de estabilidad cambiaria y de incentivos para el ritmo de compras del BCRA.

Según 1816, detrás de está dinámica se encontraría un flujo sostenido de oferta privada de divisas, en parte explicado por factores de la balanza de pagos . En este sentido, el saldo comercial devengado alcanzó los u$s5.508 millones en el primer trimestre, el nivel más alto desde al menos 2009 , aportando una base sólida de ingreso de dólares genuinos.

A esto se suma el financiamiento corporativo, donde las empresas liquidaron alrededor de u$s6.800 millones por Obligaciones Negociables emitidas desde octubre, mientras que los préstamos bancarios en dólares, que se canalizan directamente en el MLC, crecieron u$s3.525 millones en lo que va del año, sin contar los consumos con tarjeta. Este último factor resulta clave para explicar la estabilidad cambiaria reciente, ya que incrementa significativamente la oferta privada de divisas, al tiempo que es favorecido por esa misma estabilidad, que incentiva a las empresas a endeudarse en moneda extranjera.

En contraste, otros flujos aún tienen un impacto limitado. Los proyectos en el marco del RIGI generaron ingresos netos por apenas u$s762 millones desde enero de 2025, un monto que prácticamente se compensa con los giros de dividendos del primer trimestre de 2026, que totalizaron u$s690 millones.

De este modo, la acumulación de reservas y la fuerte intervención compradora del BCRA se explican principalmente por el frente comercial y financiero, más que por inversiones estructurales de largo plazo.