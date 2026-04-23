Los hoteles no son la única opción: 3 formas de ahorrar dólares en tu alojamiento en el exterior

Estas ideas accesibles te permiten reducir los gastos durante los viajes fuera del país, sin resignar comodidad.

Hacer un viaje al exterior no tiene que ser muy costoso si se tienen en cuenta estas alternativas.

Cuando uno está por viajar al extranjero , tiene que tener en cuenta múltiples aspectos en el presupuesto como cuántos dólares destinará a comida o actividades, pero una de las más importantes suele ser dónde dormir . Las tarifas de hospedaje pueden encarecer el presupuesto y limitar la duración de la estadía.

Es por esto que cada vez más personas buscan alternativas que reduzcan los costos sin perder la calidad. Algunas requieren de un intercambio de servicios , pero otras se basan en acuerdos entre viajeros, abriendo la puerta a nuevas formas de viajar .

Si el objetivo es gastar menos durante una estadía fuera del país, hay tres caminos que se volvieron populares en los últimos años: el house sitting, los programas de voluntariado y el intercambio de casas.

Hay alternativas para hacer que tu experiencia en el exterior sea más barata, pero más profunda.

Estas modalidades funcionan a partir del acuerdo entre particulares o mediante plataformas digitales . Así, el viajero puede acceder a espacios cómodos mientras cumple con ciertas responsabilidades o comparte su propio hogar. Antes de elegir hay que analizar el tiempo disponible, el tipo de experiencia buscada y el nivel de compromiso que implica cada opción.

El house sitting funciona cuando una persona cuida una propiedad mientras sus dueños están ausentes, y a cambio puede alojarse sin pagar . Esta práctica se expandió en todo el mundo y hoy cuenta con miles de oportunidades en distintas ciudades.

El House Sitting suele incluir el cuidado de una mascota, por lo que hay que tener mucha responsabilidad.

Quienes ofrecen su casa suelen necesitar ayuda para mantener el lugar en condiciones o atender a sus mascotas. El viajero, por su parte, accede a un espacio equipado, muchas veces con comodidades superiores a las de un alojamiento tradicional, como cocina, lavarropas, internet y hasta vehículo.

Para participar, es necesario registrarse en plataformas especializadas con todos los datos personales, referencias y experiencia previa, ya que la confianza es fundamental para que los dueños te acepten. Las tareas pueden incluir desde regar plantas hasta pasear perros.

Voluntariado: todo lo que tenés que saber sobre esta alternativa

Otra forma de reducir los gastos es sumarse a programas de voluntariado. En este caso, el viajero colabora en proyectos sociales, educativos o ambientales y recibe hospedaje y, en muchos casos, comidas. Las actividades pueden ser en granjas, escuelas, reservas naturales o centros comunitarios.

Además del ahorro, esta alternativa permite integrarse a la vida local y adquirir nuevas habilidades. Muchas de las organizaciones valoran la participación de personas de distintos países para poder generar vínculos culturales y personales. Para participar, suelen pedirse requisitos básicos como mayoría de edad, seguro médico y, en algunos casos, conocimientos de inglés.

Intercambio de casas: de qué se trata

El intercambio de casas consiste en alojarse en la casa de otra persona mientras esa persona ocupa la tuya, ya sea en las mismas fechas o en momentos diferentes.

Existen dos modalidades principales:

Intercambio directo: ambas partes coordinan el uso de sus hogares mientras están de viaje paralelamente. Puntos acumulables: alojás a otros viajeros y luego usás esos créditos para hospedarte en otro destino cuando necesites viajar.

Las plataformas digitales facilitan el contacto entre los usuarios y ofrecen garantías para una mayor seguridad. Por lo general, el acceso se da cambio de una suscripción anual para acceder a miles de propiedades en distintas partes del mundo. Entre las ventajas de esta opción, aparece la posibilidad de alojarse en barrios residenciales, con mayor comodidad y espacio que un hotel. También permite viajar en grupo o en familia sin tener que pagar una fortuna.