El Gobierno aseguró que la pobreza infantil cayó a 42%, casi 30 puntos desde finales de 2023

El Ejecutivo contrastó los datos del INDEC con los de la UCA, que la ubicó en 53,6% en 2025, y remarcó una tendencia descendente reciente.

El gobierno de Javier Milei difundió cifras oficiales que ubican la pobreza infantil en 42% , y sostuvo que el indicador muestra una caída de casi 30 puntos respecto del final de 2023, cuando alcanzaba a 7 de cada 10 chicos , en base a mediciones del INDEC .

Desde el Ministerio de Capital Humano , que conduce Sandra Pettovello , destacaron que el dato refleja un “cambio real” en el corto plazo y lo vincularon con decisiones orientadas a revertir una situación crítica que afectaba a millones de niños. El Gobierno sostuvo que la metodología pública del INDEC es la herramienta más transparente y representativa para diseñar políticas.

“Sigue siendo un número alto, pero es un cambio real, y es en la dirección correcta”, señalaron en un comunicado difundido en X , donde remarcaron que el uso de evidencia permitió “dejar de improvisar” y “priorizar a quienes más lo necesitan” .

La pobreza infantil muestra un descenso sostenido. A fines de 2023, casi 7 de cada 10 chicos eran pobres. Hoy son 4 de cada 10. En solo 2 años logramos bajar casi *30* puntos porcentuales, que representan millones de chicos. Desde el Ministerio de Capital Humano trabajamos… pic.twitter.com/h3n5hiq0MR

El Ejecutivo afirmó además que los datos cuentan con el aval de UNICEF , al que describió como un organismo que “valida y acompaña las políticas de niñez” , y desestimó otras mediciones por falta de respaldo institucional y menor representatividad.

En ese punto, el Gobierno confrontó con el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que había estimado la pobreza infantil en 53,6% en 2025 y la indigencia en 10,7%, valores superiores a los actuales según la lectura oficial. Para la administración nacional, la diferencia se explica por metodologías y cortes temporales distintos, y enfatizó que los registros del INDEC muestran un avance concreto.

“Detrás de cada punto que baja, hay chicos con más oportunidades”, concluyó el mensaje oficial, que planteó como desafío “sostener ese camino y hacerlo estructural”.

El 60% de los niños en la Argentina es pobre y el 30% no come regularmente, alertó la UCA

Cerca del 60% de los niños, niñas y adolescentes argentinos vive en condición de pobreza, de acuerdo a un reciente análisis de la Universidad Católica Argentina (UCA) durante 2025. Además, la institución alertó que cerca del 30% no come regularmente. Si bien se observó una baja en los últimos dos años, las privaciones y las fuertes desigualdades sociales en las infancias persisten.

Datos recientes de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), realizada por la UCA, señaló que la pobreza en los menores llegó al 53,6% en 2025, mientras que la indigencia al 10,7%. Además, subrayó que si bien el dato del año pasado “trae alivio", no se debe "confundir una mejora coyuntural con la solución de un problema estructural”.

cuadro inseguridad alimentaria uca En este contexto, la asistencia alimentaria trepa al 64,8%, una marca récord, incluyendo la incorporación de la Tarjeta Alimentar en 2020. UCA

En este sentido, la serie histórica de pobreza e indigencia muestra una tendencia ascendente, con picos en los momentos de crisis y descensos en breves períodos de recuperación. Así, el resultado neto es un aumento de la pobreza infantil en el largo plazo.