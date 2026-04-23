Consumo: ventas en mayoristas bajaron 0,7% en febrero y supermercados mostraron una leve mejora

Las compras en supermercados anotaron un avance de 0,3% mensual en febrero, mientras que los mayoristas cayeron 0,7% y los centros de compras vieron bajar sus compras un 1,8%.

El consumo sigue mostrando una retracción: las compras en mayoristas cayeron 0,7% y en los centros de compras vieron bajar sus compras un 1,8% , según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En los autoservicios mayoristas , las compras se mantuvieron casi estables en el primer bimestre del año: 0,1% ; pero los centros de compras no corrieron con la misma suerte, ya que observaron una baja de 1,1% en los dos primeros meses de 2026.

En paralelo, los supermercados observaron un tenue repunte, con las compras avanzaron un 0,3% , aunque el indicador anotó una baja de 2,1% en el primer biemestre del año.

A precios corrientes, las ventas en supermercados sumaron más de $2,2 billones , con una suba de 23,5% interanual , nuevamente por debajo de la inflación.

En febrero de 2026, las ventas a precios corrientes realizadas en efectivo fueron de $372.732.662 , lo que representa el 16,8% de las ventas totales y muestra un aumento de 26,9% respecto a febrero de 2025. Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito sumaron $552.695.934 , lo que representa el 25% de las ventas totales y una variación positiva de 10,5% respecto al mismo mes del año anterior. Las ventas a precios corrientes abonadas con tarjeta de crédito sumaron un total de $966.076.099 , lo que representa el 43,6% de las ventas totales y una suba respecto a febrero de 2025 de 22,2%. Por último, las realizadas mediante otros medios de pago ascendieron a $ 322.636.915 , lo que representa el 14,6% del total y muestra un aumento de 54,9% respecto al mismo mes del año anterior.

Autoservicios mayoristas

En términos nominales, las ventas alcanzaron los $329.001 millones, con una suba interanual de 23,6%, aunque muy por debajo de la dinámica de precios.

Un dato relevante es el cambio en los medios de pago: mientras el efectivo creció 57% interanual, las compras con tarjeta de débito cayeron 13,6%, reflejando tensiones en el poder adquisitivo y en la liquidez de los hogares.

En febrero de 2026, las ventas a precios corrientes realizadas en efectivo fueron de $86.820.100, lo que representa el 26,4% de las ventas totales y una variación positiva de 57% respecto a febrero de 2025. Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito sumaron $51.863.062, lo que representa el 15,8% de las ventas totales y una variación negativa de 13,6% respecto al mismo mes del año anterior. Las ventas a precios corrientes abonadas con tarjeta de crédito sumaron un total de $85.291.938, lo que representa el 25,9% de las ventas totales y una variación positiva de 10,2% respecto a febrero de 2025. Por último, las realizadas mediante otros medios de pago fueron de $105.026.702, lo que representa el 31,9% del total y muestra un aumento de 42,8% respecto al mismo mes del año anterior.

Centros de compra

Si bien las ventas corrientes crecieron 17,9% interanual, el dato queda nuevamente por debajo de la inflación implícita, lo que evidencia una caída en términos reales.

El rubro más afectado fue el de electrónicos y electrodomésticos, con caídas cercanas al 20% interanual, lo que refuerza el ajuste en bienes durables.