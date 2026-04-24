Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 24 de abril + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue opera a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 24 de abril En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.392 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 24 de abril El dólar CCL opera a $1.482,04 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.5%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 24 de abril El dólar MEP opera a $1.424,40 y la brecha con el dólar oficial es de 2.3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 24 de abril El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 24 de abril El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.469,44, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 24 de abril Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s78.156, según Binance.