Mundial 2026: por qué los hoteles en EE.UU. están bajando sus precios

Precios elevados y dudas en reservas generan ruido en la previa del torneo en EE.UU., México y Canadá, con impacto en turismo y ventas.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha, pero el clima previo no es el esperado. A diferencia de otras ediciones, el entusiasmo convive con señales de alerta en distintos frentes: desde el precio de las entradas hasta el nivel de reservas hoteleras .

Hay entradas que superan los 100 dólares en fases iniciales y valores mucho más altos para instancias decisivas, lo que generó debate entre hinchas y analistas. El acceso al espectáculo parece más restringido que en ciclos anteriores. Mientras tanto, operadores turísticos y autoridades locales siguen de cerca los números. La combinación de costos elevados, incertidumbre económica global y particularidades del sistema de venta abre interrogantes sobre el verdadero alcance del evento en términos de convocatoria.

El Mundial suele ser una máquina de mover gente, entre vuelos llenos, hoteles al tope y ciudades colapsadas de camisetas. Pero esta vez hay un matiz distinto. El precio de las entradas empieza a condicionar el viaje completo , no solo el acceso a los estadios.

Para muchos hinchas internacionales, el ticket ya implica un gasto fuerte, el resto del presupuesto se vuelve más ajustado. Pasajes, alojamiento y consumo diario entran en revisión. Algunos directamente optan por seguir el torneo desde sus países. Además, el formato ampliado, con más selecciones y sedes, implica mayores desplazamientos internos. Eso suma costos y logística. En este contexto, el turismo mundialista pierde previsibilidad , algo clave para agencias y operadores.

Uno de los datos que más inquieta es el nivel de reservas. En ciudades anfitrionas de Estados Unidos, el ritmo de ocupación está por debajo de lo esperado para un evento de esta magnitud.

Por un lado, los precios hoteleros anticipan una demanda alta, lo que empuja tarifas hacia arriba desde temprano. Eso genera un efecto de espera: muchos potenciales visitantes prefieren no confirmar todavía. También influye el calendario extendido del torneo. Con más partidos y sedes, los flujos de turistas se dispersan. Además, hay otro factor que es la incertidumbre económica global. Inflación en distintos países, tipos de cambio inestables y costos de viaje elevados hacen que planificar con tanta anticipación sea un riesgo para muchos.

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Crisis de demanda: la preocupación de los anfitriones en Estados Unidos

En Estados Unidos, principal sede del torneo, algunos sectores empiezan a mirar el escenario con cautela. No se habla de fracaso, pero sí de una demanda más tibia de lo proyectado inicialmente. Las ciudades anfitrionas invirtieron en infraestructura, logística y promoción.

Algunos analistas apuntan a una cuestión cultural: el fútbol creció en EE.UU., pero todavía no tiene el peso que tiene en otras regiones. Si a eso se suman precios altos, el combo puede enfriar el entusiasmo local. También hay un punto clave, que es la competencia con otros espectáculos. En un país con oferta deportiva constante, el Mundial debe disputar atención y bolsillo con ligas locales y entretenimiento de todo tipo.

Mundial 2026 Gentileza - Getty Images

Entradas FIFA: el sistema de precios dinámicos bajo la lupa

Uno de los ejes más discutidos es el sistema de venta de entradas. La FIFA aplica un esquema de precios variables según demanda, algo común en recitales o vuelos, pero que genera resistencia en el fútbol. Este modelo implica que los valores pueden cambiar en tiempo real. Un partido con alta demanda puede dispararse rápidamente, dejando afuera a quienes no compran en el momento justo.

Las críticas apuntan a la falta de previsibilidad. Para el hincha promedio, es difícil saber cuánto costará realmente asistir a un partido, lo que complica la planificación. Al mismo tiempo, desde la organización sostienen que el sistema permite ajustar la oferta y optimizar ingresos.