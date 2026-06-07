Revés para Uruguay: la Justicia argentina avanza en la causa contra la planta de hidrógeno verde en Paysandú + Agregar ámbito en









Una perito designada en el expediente pidió información técnica sobre la calidad del agua del río Uruguay y el juez ordenó a la CARU remitir estudios y monitoreos. La demanda fue impulsada por dirigentes entrerrianos que cuestionan el proyecto.

Ordena a la CARU remitir estudios técnicos sobre la calidad del agua del río Uruguay para la planta de hidrógeno.

La Justicia Federal argentina dio un nuevo paso en la causa iniciada contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA por el proyecto para instalar una planta de combustible sintético en Paysandú, al ordenar que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) aporte estudios e información técnica sobre la calidad de las aguas en la zona donde se prevé desarrollar el emprendimiento.

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La medida fue adoptada en el marco de una acción judicial preventiva por posibles daños ambientales presentada por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, quienes sostienen que deben respetarse los procedimientos establecidos en el Estatuto del Río Uruguay para este tipo de proyectos binacionales.

Según informaron los impulsores de la demanda, la perito bióloga designada en la causa solicitó acceder a documentación científica actualizada para elaborar el informe técnico requerido por el juzgado. En particular, pidió informes, estudios, monitoreos y antecedentes vinculados a la calidad del agua en el tramo comprendido entre Termas de San José y la ciudad de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.

El juez federal Hernán S. Viri hizo lugar al planteo y libró un exhorto a la CARU para que remita toda la información solicitada. La resolución busca fortalecer el análisis técnico del expediente ante las advertencias de los demandantes sobre posibles impactos ambientales derivados de la instalación de la planta.

La causa sigue avanzando mientras continúan las negociaciones en Uruguay Tras conocerse la decisión judicial, Guillermo Michel destacó el avance del expediente y sostuvo que "la salida de este conflicto es a través de la aplicación de la ley y del tratado del Río Uruguay". Además, afirmó que la causa permite discutir el tema desde una perspectiva técnica y jurídica, alejándolo de la confrontación política.

La iniciativa ha generado cruces entre autoridades argentinas y uruguayas durante los últimos meses. Desde Uruguay sostienen que el proyecto cumplirá con todas las exigencias ambientales y remarcan que existe un diálogo permanente con Argentina para despejar dudas sobre sus eventuales consecuencias. ACFrOgA4reV6Y85TPAOkHoRui5iCf9eZOGdCU_2PdtLm5ERvhxuVuZwOiSjIBz_pxuM6vKwy7UeocDzdZBCv1MqRE29XgZtJ2XLdT2QcUovFUnyPWVDBGZZIts-Gm3oGO7lwf2WUfwlIUovRUXzx Mientras tanto, HIF Global continúa negociando con el gobierno uruguayo los últimos detalles de la inversión. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, informó que la empresa tendrá plazo hasta diciembre para definir si concreta el proyecto en Paysandú. La funcionaria recordó que la iniciativa comenzó a desarrollarse en 2022 y que, tras el cambio de administración en Uruguay, se abrió una nueva etapa de conversaciones para revisar aspectos del plan original. Entre las alternativas analizadas figura la utilización de infraestructura ya existente de Ancap en Paysandú, lo que implicaría una relocalización parcial de la planta. Según explicó Cardona, esta posibilidad ya fue presentada a las autoridades argentinas durante recientes reuniones bilaterales. Una vez concluidas las negociaciones con el gobierno uruguayo, la decisión final quedará en manos de la empresa, que evaluará durante el segundo semestre si ejecuta una de las inversiones más importantes proyectadas para el desarrollo del hidrógeno verde en el país vecino.

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