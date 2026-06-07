Ni Taylor Swift ni Rihanna: el cantante poco conocido que se podría convertir en el más rico del mundo

Con una jugada cada vez más utilizada por los artistas, este músico podría convertirse en el más rentable de todos los tiempos.

El artista podrá superar a las cantantes de la industria pop si logra hacer el negocio más importante de la música hasta el momento.

Cuando uno piensa en los artistas que más millones ganaron gracias a la música , los primeros nombres que surgen son los de Taylor Swift o Rihanna , pero sorpresivamente, una cara poco conocida a nivel mundial podría superarlas. Esto se debe a una particularidad que marcó su carrera y que podría convertirse en uno de los negocios más rentables de la industria .

Otro aspecto llamativo es que no se trata de un género escuchado en todos los países y tampoco suele ser muy conocido fuera de Estados Unidos, pese a que abundan los grupos y solistas que hacen esta música.

Garth Brooks nació en Oklahoma y comenzó su carrera artística en bares y pequeños escenarios antes de instalarse en Nashville, la capital de la música country. Su primer álbum llegó en 1989, pero el éxito masivo apareció un año después con "No Fences", un trabajo que transformó su carrera y lo convirtió en una estrella nacional.

A lo largo de los años 90 acumuló una serie de éxitos comerciales con discos como "Ropin' the Wind", "The Chase", "In Pieces", "Sevens" y "Double Live". Su propuesta combinó la tradición del country con espectáculos de gran escala inspirados en los conciertos de rock, algo que ayudó a ampliar el alcance del género y atraer nuevos públicos.

El impacto de Brooks fue enorme. Vendió más de 200 millones de álbumes en Estados Unidos y se convirtió en el único artista con 10 discos certificados como Diamante, una distinción reservada para álbumes que superan los 10 millones de copias vendidas. Entre sus canciones más populares figuran "Friends in Low Places", "The Dance", "If Tomorrow Never Comes" y "The Thunder Rolls".

Embed - Garth Brooks - If Tomorrow Never Comes (live 1989)

Una venta que podría cambiar su vida: el catálogo de u$s2.000 millones

Brooks analiza la posibilidad de vender su catálogo musical por una cifra cercana a los u$s2.000 millones. La operación incluiría tanto los derechos de publicación de sus canciones como los derechos sobre las grabaciones originales, dos activos que generan ingresos a través de reproducciones, licencias y distintos usos comerciales.

De concretarse, sería una de las mayores ventas de derechos musicales de todos los tiempos. La cifra superaría ampliamente varios acuerdos firmados en los últimos años por artistas de primer nivel y marcaría un nuevo récord dentro de la industria musical.

Uno de los principales atractivos del catálogo es que durante años gran parte de la música de Brooks permaneció fuera de muchas plataformas de streaming. Esto abre la posibilidad de generar nuevos ingresos mediante reproducciones digitales, licencias para películas, series, publicidades y redes sociales, un potencial que resulta especialmente atractivo para los posibles compradores.

Embed - [HD] Garth Brooks - The Dance (Live On GMA 11/20/2017)

Brooks podría liderarlo: el ranking de los cantantes más ricos de la actualidad

Actualmente, el primer puesto entre los cantantes más ricos del mundo pertenece a Taylor Swift, con una fortuna estimada en u$s1.800 millones. Detrás aparecen Rihanna, con alrededor de u$s1.400 millones, y Selena Gomez, cuyo patrimonio ronda los u$s1.000 millones.

Las estimaciones indican que una venta por u$s2.000 millones dejaría al artista country con cerca de u$s1.524 millones después de impuestos. Sumados a su patrimonio actual, alcanzaría aproximadamente u$s1.874 millones, una cifra suficiente para superar a Swift y convertirse en el cantante más rico del mundo.

La particularidad es que, a diferencia de otros artistas que construyeron gran parte de sus fortunas mediante negocios ajenos a la música, el salto de Brooks estaría directamente relacionado con la venta de la obra que desarrolló a lo largo de su carrera.

Fortuna de millones: el patrimonio actual de Garth Brooks

El patrimonio neto de Garth Brooks se estima actualmente en alrededor de u$s400 millones, según distintos medios especializados en el tema. La mayor parte de esa fortuna fue construida gracias a las ventas récord de sus discos, las giras multitudinarias, los derechos de publicación y grabación de sus canciones, además del control que mantuvo sobre gran parte de su catálogo durante décadas.

A esos ingresos se suma una importante cartera inmobiliaria compartida con su esposa, la cantante de country Trisha Yearwood. La pareja posee propiedades en distintos estados de Estados Unidos, incluyendo un extenso complejo de 121 hectáreas en Tennessee que funciona como residencia principal. También fueron propietarios de inmuebles en Oklahoma, California y Florida a lo largo de los años.