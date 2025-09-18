Sin gastar un solo dólar: los museos gratuitos de Nueva York para aprovechar en tu próximo viaje

Muchos espacios ofrecen horarios especiales para entrar sin costo, por lo que resulta fundamental armar un itinerario para ahorrar plata.

Los museos de Nueva York abren sus puertas en días y horarios especiales para que el público disfrute del arte sin gastar un dólar.

El arte y la cultura en Nueva York no siempre requieren de grandes presupuestos. Con solo un dólar podés comprar un café, pero para recorrer algunos de los museos más importantes de la ciudad no necesitás gastar nada . La Gran Manzana ofrece experiencias únicas que enriquecen cualquier viaje sin afectar el bolsillo.

Lo interesante es que muchos de estos espacios culturales se adaptan a distintos horarios y públicos. Según los expertos, instituciones de renombre como el Museo Whitney o el MET abren sus puertas gratis en momentos específicos del año, ofreciendo una oportunidad imperdible para turistas y residentes.

Con opciones gratuitas y accesibles, los museos de Nueva York permiten vivir el arte de primer nivel sin gastar un dólar durante tu visita.

Nueva York concentra algunos de los museos más emblemáticos del mundo. Pero además de su prestigio, sorprende con iniciativas que permiten acceder a sus colecciones sin pagar entrada. Desde arte contemporáneo hasta piezas medievales , las alternativas son variadas y accesibles.

Ubicado en el barrio Meatpacking District, cerca de la Vía Verde del Río Hudson, el Whitney destaca por su enfoque exclusivo en el arte de Estados Unidos. Sus colecciones incluyen obras de Edward Hopper y Georgia O’Keeffe, lo que lo convierte en un referente indiscutido para quienes buscan conocer la identidad artística norteamericana.

Museo Metropolitano de Arte (MET)

El MET, con más de dos millones de piezas en su acervo, combina la majestuosidad de su edificio con una programación que abarca desde el Egipto faraónico hasta el Renacimiento europeo. Sus tours gratuitos ofrecen una experiencia guiada que enriquece cada visita, acercando a todos la oportunidad de conocer obras icónicas de la humanidad.

Museo de Historia Natural

El Museo de Historia Natural ofrece entrada gratuita la última hora del día. Aunque el tiempo es limitado, resulta una oportunidad ideal para recorrer algunas de sus salas más emblemáticas sin costo.

MoMA

El MoMA mantiene el ingreso libre para residentes de Nueva York en fechas específicas, aunque en el pasado se extendía a todos los visitantes. Para turistas, se recomienda planificar la visita con anticipación y consultar promociones vigentes.