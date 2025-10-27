Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 27 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista operó al cierre de la semana pasada a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa se ubicó en $1.463,37 para la compra y $1.517,53 para la venta.

Las reservas brutas internacionales crecieron por tercera rueda consecutiva, en esta oportunidad u$s223 millones, y cerraron en u$s41.211 millones . De esta manera, acumularon un alza de u$s43 millones en la semana.

En cuanto a los retornos de los plazos fijos que informa el BCRA, la tasa nominal anual (TNA) TAMAR subió levemente hasta el 54,88% (70,91% efectivo), mientras la TNA BADLAR cedió en el 48,63% (60,99% efectivo).

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.492, unos $13 por encima del cierre del jueves. De este modo, en la última rueda previa a las elecciones quedó a solo 50 centavos del techo de la banda.

El dólar blue se vendió a $1.525 y la brecha con el oficial se ubicó en el 2,2% .

Valor del MEP hoy, lunes 27 de octubre

El dólar MEP cotizó a $1.549,44 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en 3,6%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 27 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.567,21 y la brecha con el dólar oficial es del 5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 27 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 27 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.546,32, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 27 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s110.447, según Binance.