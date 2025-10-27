Que el dólar alto no te arruine tus vacaciones: los mejores consejos para viajar sin gastar de más

El dólar no frena las ganas de viajar: con planificación, apps y estrategias simples, es posible disfrutar sin vaciar la cuenta bancaria.

Valijas, pasajes y números: una escena repetida en aeropuertos donde el dólar alto obliga a afinar cada decisión antes de despegar.

Con el dólar en niveles que suben y bajan , muchos viajeros sienten que unas vacaciones al exterior se vuelven imposibles. Sin embargo, planear con inteligencia permite disfrutar sin tirar la billetera por la ventana ni gastar todos los ahorros de la familia.

La clave está en ajustar detalles, buscar alternativas y tomar decisiones informadas antes de reservar. Incluso en este contexto económico, hay formas concretas de reducir los gastos sin resignar experiencia ni confort.

Reservar con anticipación, revisar precios en distintos portales y evitar temporadas altas sigue siendo el punto de partida. Según los expertos, anticiparse permite elegir con libertad y acceder a tarifas promocionales antes de que suban por demanda.

Viajar con el dólar alto es posible si sabés cómo moverte: elegí destinos, pagos y vuelos con inteligencia y cuidá cada gasto.

También recomiendan fijar un presupuesto máximo antes de comenzar la búsqueda. Esto evita compras impulsivas y ayuda a comparar opciones con criterio. La información es poder cuando se trata de planificar viajes con el dólar disparado.

Europa occidental y Estados Unidos suelen liderar el ranking de destinos deseados, pero también encabezan el de los más costosos. Optar por países con economías menos demandantes permite extender el viaje o mejorar el hospedaje.

En América Latina, el sudeste asiático o destinos poco explotados de Europa del Este hay experiencias de calidad con costos accesibles. El truco está en mirar más allá de lo tradicional.

Comprá vuelos desde otras aerolíneas

En muchos casos, salir desde ciudades cercanas puede abaratar el pasaje. Por ejemplo, viajar desde Montevideo o Santiago en vez de Buenos Aires reduce impuestos y amplía la oferta de vuelos.

Hay plataformas que permiten comparar rutas con aeropuertos alternativos y calcular si el traslado adicional vale la pena. Muchas veces, la diferencia compensa con creces.

Elegí la forma de pago de tu vuelo que más te convenga

Algunas tarjetas ofrecen descuentos por pagar en un solo pago, otras habilitan cuotas sin interés en fechas puntuales. Revisar las condiciones de cada medio de pago ayuda a reducir el impacto del gasto inicial.

También es clave prestar atención al tipo de cambio aplicado por la entidad emisora. Una buena elección en este punto puede marcar la diferencia en el total del viaje.

Paridad dólar-euro

Muchos creen que viajar a Europa resulta más caro por el euro, pero eso no siempre se cumple. Según la temporada y el destino, el cambio puede jugar a favor si se compara con ciudades de Estados Unidos.

Estudiar la relación entre monedas y calcular costos diarios en ambas divisas permite elegir con mayor claridad. En algunos casos, el ahorro en hospedaje y transporte en Europa supera al costo del pasaje.

Pagá en moneda local

Al pagar con tarjeta en el exterior, siempre conviene elegir la moneda del país que se visita. Si se opta por convertir a dólar, el comercio aplica un tipo de cambio menos favorable y puede sumar comisiones ocultas.

Esto aplica tanto a compras grandes como a gastos chicos del día a día. Activar la opción de avisos o límites en la app del banco ayuda a controlar los movimientos y evitar sorpresas.

Utilizá la tarjeta de débito o crédito lo más posible

La tarjeta de débito permite un mayor control del presupuesto y evita recargos sorpresa. Si no es posible, usar tarjeta de crédito puede servir como respaldo y acceso a beneficios puntuales.

Muchos bancos ofrecen bonificaciones, acumulación de puntos o reintegros por consumos en el exterior. Conviene revisar estas condiciones antes de viajar y activar las funciones desde la app.